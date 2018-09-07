会飞的金矿？外媒称太空或掀“淘金热” 美国欲捷足先登

外媒称，根据美国地质调查局（ USGS ）的规划，下一场 “ 淘金热 ” 可能出现在地球之外。

据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网 9 月 5 日报道，著名物理学家加来道雄在他的著作《人类的未来》中说，小行星是真正的会飞的金矿。 USGS 对此深表赞成。





报道称，据估计，仅一颗小行星上就有 9000 万吨铂金，其在地球上的价值约为 5.4 万亿美元。

位于美国亚利桑那州弗拉格斯塔夫的天文地质科学中心的研究员拉斯洛 · 克斯泰在接受美国太空新闻网采访时说， USGS 认为， “ 国会对我们寻找自然资源的授权已延伸至太空 ” 。





克斯泰说， USGS 已经进行了充分调研，他们知道他们在地球上用于开采矿物资源、能源和水的方法无需做过多修改便可用于在太空中进行开采活动。





由克斯泰领导的一项调查研究显示，假如人类能够在地外生存，那么地球附近的小行星上蕴藏的水和金属足以满足人类的需求。





克斯泰表示，近几年来， USGS 对该问题越来越重视。他说，原因之一就是在太空资源开采方面付出的商业努力日渐成熟。





克斯泰说， USGS 尚未获得专门预算来进行地外开采， “ 但我们正在做准备 ” 。克斯泰相信不久之后便可进行这项活动。





报道称， 2023 年 9 月 24 日，携带小行星物质样本的 “ 源光谱释义资源安全风化层辨认探测器 ” （ OSIRIS-REx ）将降落在美国一个空间站。该探测器于 2016 年 9 月 8 日发射，目的地是 “ 小行星 101955” 。





今年 6 月， USGS 专家参加了由科罗拉多矿业学院组织的太空资源圆桌会议。





该学院空间资源中心主任安赫尔 · 阿布德 - 马德里表示，希望能与 USGS 合作，共同在月球、火星或其他小行星上搜寻珍贵的矿物资源、能源和水。





报道称， USGS 新任局长吉姆 · 莱利过去曾是美国国家航空航天局（ NASA ）的宇航员，他在太空中待过 856 个小时。他以地质学家的身份参加过 3 次航天飞行计划，进行过 5 次太空出舱活动。





报道还称，莱利还未从地质学毕业时就被选为前往南极洲进行地质年代学 —— 这是一门研究地球地质学进化史的学科 —— 考察的团队的一员，之后他又相继成为达拉斯一家矿物公司和一家石油天然气公司的勘探员。





此外，在一次深水工程和海洋生物学项目中，他在一艘水下航行器中待了

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多天。

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