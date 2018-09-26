日本家庭结构发生巨大变化：单身家庭占比最高

日媒称，日本 “ 家庭 ” 结构正在发生巨大变化。夫妇加两个孩子的成员结构现在已经是少数派，更多的则是单身家庭。如果再结合工作情况来分析，最近有调查显示， 2017 年 “ 单身且无职业 ” 的家庭占比最多。至今仍以 4 人家庭为基准的统计和政策不免与实际情况有些偏离。





据《日本经济新闻》 9 月 24 日报道，日本总务省的 “ 家庭调查 ” 已经持续了约 70 年，是反映家庭状况的统计。调查以 9000 个家庭为 “ 样本 ” 进行了采集和统计。





报道称， “ 家庭调查 ” 被作为观察持续性变化的统计来使用，但调查对象却与实际情况出现了偏离。样本中，包括夫妇加两个孩子 “ 标准家庭 ” 在内的两人以上的家庭占到了 90% 以上，单身家庭只有约 750 个，占 8% 。





另一方面，从国势调查来看， 2015 年最多的却是高达 1840 万个独居家庭，占全体的 35% 。因为 “ 少子化 ” ，一个人生活的大学生等的数量下降。而随着晚婚化，终生单身的人在增加，还有一个很大的原因是高龄者一个人生活的情况增加。





报道称，总务省虽然已经认识到样本的偏差，但考虑到调查的连续性和确保合作者，很难做出改变。不过，在迟疑中，单身家庭的情况正在不断发生变化。





报道称，大和综合研究所研究员是枝俊悟以时间为单位分析了家庭与工作的关系。他将家庭分类的依据不是人数，而是有没有人在工作。 2017 年得出的结果是， “ 单身且无职业 ” 的比率最高。这一比率 30 年前还只占全体的 7% ，但 2017 年上升至 17% 。每 5 个家庭中，就有 1 个家庭是 “ 没有工作的人独自一人生活 ” 。





如果在 “ 家庭调查 ” 中成为绝对少数派的单身家庭在实际社会中却占很大比重，调查的精度就会受到质疑。





报道称， “ 家庭调查 ” 被广泛用于国内生产总值（ GDP ）和景气动向指数等。如果与实际情况偏离太多，利用统计的人们就可能误判消费动向。这可能还会影响到政策制定和企业的营销活动。





由于围绕家庭标准的偏差，受到更大影响可能是高龄者的社会保障。





报道称，在厚生劳动省的养老金财政核算中，是以工作的丈夫和专职主妇的家庭为样本估算养老金给付水平。第一生命经济研究所的星野卓也说： “ 单身且收入较少的高龄者的问题容易被忽视。单身者比夫妇家庭领取的养老金少，一个人负担住房费等的压力相对较大。 ”





据经济合作与发展组织（ OECD ）称，日本单身家庭比率在 OECD 中排第 10 位，高于欧盟的平均水平（ 30% ），预计到 2025 年至 2030 年，会达到北欧和德国的水平。日本能否针对社会 “ 单身化 ” 的实态进行统计，制定出有效的办法，考验着国家的应对能力。

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