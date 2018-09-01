法德拟打造独立国际支付系统 寻求对抗美金融霸权

法国经济和财政部长布鲁诺・勒梅尔日前对媒体表示，法国与德国决定创造一个独立的金融工具，以独立于目前由美国掌控的国际支付系统――“环球同业银行金融电讯协会”（SWIFT）。欧洲舆论分析认为，在美欧关系阴影重重的背景下，新的国际支付系统是法德乃至欧盟寻求对抗美国全球金融霸权的一个重大举动。
勒梅尔在接受媒体采访时表示，“我们希望欧洲成为一个主权大陆，而不是附属，这就意味着欧盟必须要拥有完全独立自主的金融工具。”德国外长海科・马斯最近在柏林发表的一次演讲中称，德国和法国正在就建立一个新的国际支付系统进行磋商。虽然要建立一个新的国际支付系统仍有一系列细节问题需要解决，但欧盟必须要在贸易、经济和金融政策上作出反应，以加强欧洲的独立和自主权。
马斯同时表示，新的国际支付系统可以成为避免伊朗核问题升级的一个方案。据悉，此次法德两国之所以要联手建立一个新的国际支付系统，直接原因是不想让欧洲企业继续充当美国单方面对伊朗实施金融制裁的“牺牲品”。今年5月，美国政府推出伊核协议并重启对伊制裁。为了避免遭到美国“禁令”的惩罚，欧洲很多企业要么停止与伊朗的经济合作，要么撤回对伊朗的投资计划。
SWIFT总部位于比利时，尽管政治中立，但一直受美国控制。美国控制的SWIFT与全球上万家银行联网，各银行主要的跨境转账都通过这一系统完成。美国以前就利用该系统封锁了对古巴和伊朗的金融交易。马斯在德国《商报》网站上撰文指出，欧盟要想继续同伊朗保持经济交往，保护欧洲企业免受美国单边主义政策的冲击，就必须要绕过现行国际支付系统，欧盟要创建独立于美国的欧洲支付渠道，创立欧洲货币基金并建立独立的银行结算系统。
“欧盟受够了美国的伤害。”彭博社日前评论称，美国政府奉行的“美国优先”政策使得美国与欧盟尤其是德法间的嫌隙与日俱增。从退出《巴黎协定》到退出伊核协议再到发动全球贸易战，美国越来越咄咄逼人，欧洲不得不予以回击。值得注意的是，英国对美国全球金融霸权也很不满，正计划参与到打造新的国际支付体系的讨论当中。
有专家表示，欧盟要打造一个新的独立的国际支付系统不是一件容易的事，需要很长的时间。同时欧盟内部对美国态度不一、自身实力不济，要形成制衡美国的力量也很难变为现实。但有评论指出，这一主张足以让华盛顿紧张，因为这是欧盟对美国全球金融霸权的挑战，是一些欧盟国家重新审视对美政策、捍卫自身利益、增强独立性的有力体现。
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