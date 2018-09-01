宜家产品包装将台湾与中国并列 遭媒体与网民抨击

美媒称，宜家因为其对台湾地区的标注而在中国遭到抨击，这使它成为一连串触碰到北京底线的全球品牌中的最新一个。
据美国有线电视新闻网8月29日报道，在宜家的产品包装似乎暗示台湾地区是一个“独立国家”的照片被曝光之后，这家瑞典家具零售商遭到了中国网民和媒体的批评。微博用户最近发布的许多帖子显示，宜家的产品包装标签以同样显眼的汉字字体针对中国和台湾地区列出产品信息，同时在列的还有诸如印度和菲律宾等国家。
有网友质问道，宜家“挣中国人的钱，却试图分裂中国”？
报道称，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是国际社会公认的事实。中国媒体8月28日在一篇文章中说：“宜家应该尽快对这个触犯中国消费者底线的问题作出解释，并纠正错误。”该文章称，宜家分别列出“西班牙-大陆”和“西班牙-巴利阿里与加那利群岛”以区分西班牙的不同领土，并建议这家零售商以同样的方式标注中国和台湾地区。
据报道，宜家在上海的女发言人说，公司严格遵守营运所在国的法律。她还表示宜家已经就是否更改包装标签“开始内部讨论”，但拒绝说明公司何时将就此事做出决定。
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