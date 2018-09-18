当你撒泼的时候，背后有一个强大的祖国

今天在瑞典旅行的一家人刷屏了，视频很生动，我竟然看了三遍。无论是碰瓷还是哭丧都是浓浓的中国味道。这个视频太亲切了，我要留着，以后思念祖国的时候点开来看一看。我是个乡下人，小时候这种呼天喊地的倾情表演看过很多，耳朵特别灵敏，谁家一吵架我就撒腿飞奔去围观。当然这种围观也有限度，如果吵着吵着到了拿菜刀或者喝农药的地步我就不敢看了。那时候我是个很胆小的女生，错过了很多精彩片段，现在很是后悔。但无论如何，这一套动作我是烂熟于心的。后来我到了城里，以为再也看不到熟悉的表演了，没想到城里人吵架也是这个样子。于是恍然大悟，地无分南北，人无分老幼，都是一样的中国货色，哪怕出了国，这套动作还是中国人吵架的标准化操作。





国人对于大地有特别浓厚的感情，总感觉光是两脚站着与大地的接触面积太小了，摇摇欲坠，不足以表达内心强烈的感情，于是一激动就会尽力扩大肢体与大地的接触面积，有时候下跪，有时候坐地上，有时候躺着还嫌不够，要一遍一遍地打滚，要用身体的每一寸皮肤去拥抱大地。说起来很简单，就是巨婴，没办法正常地站立，必须用爬行或者打滚的姿势来解决问题。所以虽然很多人说瑞典警察没什么不对，我还是感觉不能这样说，那一家子毕竟还是宝宝。宝宝说话说不清楚，道理也不会讲，只能呼天喊地来表达蓬勃的激情。





宝宝们文化水平低一点的用方言喊，稍高一点用普通话，这次是用英语喊的，中国文化确实在不断地走出国门，走向世界。习惯于两脚站着讲话的瑞典人对于这种丰富的肢体动作缺乏经验，所以视频当中有好长时间两位女警茫然地站着不知道该怎么办。





更让我感动的是，外交部介入了这件事情，发出严正声明，要求瑞典立刻道歉并且彻查当事警察。以前常听说背后有一个强大的祖国，我试过很多次，白天回头看，背后是人，晚上回头简直闹鬼，哪里有什么祖国。今天想来可能是我的姿势不对，我不该站着回头，我应该轻轻一碰就躺在地上大叫“杀人啊！”或者坐在地上双手向天哭喊“救命啊！”祖国才有可能出现，就像童话故事里要念对咒语才能打开宝库的门。





当然召唤祖国这事情操作起来还是有点难度的，譬如首先地点不能在国内，如果国内街头对警察这么一躺再这么一喊，祖国就不是在背后了，祖国有可能从任意方向迅速袭来。其次国外也有讲究，不是在任意国家都可以召唤祖国的，如果到友好的兄弟国家这么乱喊乱躺就是我们不懂事了。祖国的邦交比我们个人得失重要得多。太厉害惹不起的国家也不能随地乱躺，一不小心就不是在墓地附近，而是在墓地里头了，好在这种比我们还厉害的国家一般旅游业都不发达，宝宝们没事也不会去逛。最好的就是瑞典这种国家，说厉害不厉害，跟祖国也不是什么好兄弟，一撒泼说不定祖国忽然就来了。





总之召唤祖国是个技术活，而且不一定灵验，出门在外还是讲道理守规矩比较划算。话说三天两头出这种事情，外交部还大义凛然地揽到自己身上，我开始考虑要不要去学个日语或者韩语，关键时候可以挡个脸遮个羞，毕竟背包里是中国护照，很怕人家以为我是他们一伙的。（娜塔莎莎公众号）

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