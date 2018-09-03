刘强东涉性侵已获释 美警方曝光逮捕细节

中国网购巨头京东的创办人刘强东涉嫌性侵在美被捕，美警方发言人曝光逮捕细节并表示案件正在调查中。
综合媒体9月3日报道，网传截图显示刘强东身穿囚衣被明尼苏达州警方拘捕，警方亦证实事件。 明尼苏达州亨内平郡警察局的记录显示，刘强东在当地时间8月31日晚11点32分被逮捕，9月1日下午4点后被释放。目前刘强东案子的状态是“获释等待接受传唤”。 据第一财经网报道，明尼阿波利斯警察局发言人艾德（John Elder）表示，刘强东在获释后个人行动自由不受限制，他可以离开美国，但不代表他是无罪的，他在被警方联系的时候需要进行配合。
此外，艾德还披露刘强东被捕及收押警方所设的“临时监狱”期间的细节。 他表示，按照关于这起案件目前所公布的信息，按照警方通常的办案程序，当时的情况应该是：在警方得到举报后初步证实应该作出逮捕行动，之后对他进行逮捕。 他还称，在被带到当地警察局所设的“临时监狱”后，刘强东会经历的程序包括：上交个人所属一切物品，照“嫌疑犯”照片，也就是通常所说的“橘色囚服照片”，之后会被和在当天同被收押的人关在一起。 艾德指出，在此期间，美国警方不允许他联系太多的人，所以这个时候，他会打给自己的律师。 艾德简单讲述了刘强东释放当天的情况，他说，“我们当天收到相关指控，做初始调查后将其带到警察局，在此期间的调查认定可以作出释放，在调查人员和他进行谈话后，决定进行释放”。 目前，案件仍在调查当中，还未有更多的案件细节流出。（多维新闻）
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