安倍接受日媒采访称对中日关系充满信心：已重回正轨

外媒称，日本首相安倍晋三在接受《产经新闻》记者采访时表示对中日关系改善充满信心，他说，两国关系已重回“正轨”。
据路透社9月2日报道，该报援引安倍的话说，他希望邀请习近平主席未来访日，安倍预计将于10月底访问中国。
报道称，安倍是在美国加大对中国和日本在贸易方面施压的背景下讲这番话的，华盛顿的施压已引起了人们对贸易保护主义及其对全球经济造成影响的担忧。
安倍告诉日本《产经新闻》记者说：“李克强总理今年5月访问了日本，中日关系已完全回到了正常轨道。”
日本财务大臣8月31日也同样表示乐观，他说，目前这轮中日财长对话“非常好”，双方同意在宏观经济政策和措施方面保持合作。
另据日本《产经新闻》9月2日报道，关于日朝关系，安倍首相说：“继美朝之后，日朝也希望越过相互不信任的藩篱，迈出第一步。最后，我必须与朝鲜最高领导人金正恩举行会谈，既然举行会谈，就必须是有利于解决绑架问题的会谈。”
谈及将于11日访俄与俄罗斯总统普京举行会谈，安倍首相重申：“我将与普京总统踏踏实实地举行会谈，希望解决北方领土（俄称南千岛群岛）归属问题，缔结友好条约。”
关于日美贸易摩擦，安倍首相说：“双边谈判与跨太平洋伙伴关系协定（TPP）只是方法不同而已。（我与特朗普总统）在扩大符合日美两国利益的贸易与投资这一重要目的上是一致的，不会把友谊置于国家利益之上。”
报道称，关于修改宪法，安倍首相强调：“希望国民行使投票权，剥夺进行（关于是否修宪的）公民投票权是国会的渎职。”
据报道，现行宪法实施已经71年有余，国会至今未提出过一次修宪动议。
安倍在采访中表示决心说：“政治就是现实，要求取得具体的成果。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost