    • 2018年9月6日

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    特朗普侮辱性言论“欺凌加拿大” 加舆论炸开了锅

    星期四, 九月 06, 2018

    美国总统特朗普近日用侮辱性言论评论加拿大，让加拿大舆论炸开了锅，谴责美国公然欺凌加拿大。虽然外界印象里，美国与加拿大关系密切，但两国也曾闹翻过，美国总统尼克松在加拿大国会讲话时公然宣布美加特殊关系死了！
    　　
    20世纪以来，加拿大对美国市场和资本的依赖持续加深，尤其是二战结束后，加拿大对美国的经济依赖导致很多人认为美加就是一个经济体。但尼克松入主白宫时，虽然美国仍是无可争议的资本主义头号强国，但它面临着来自日本和西欧的激烈竞争。19714月，国际经济政策委员会主任彼得·佩尔森用一份秘密报告打动了尼克松，这份报告称美国正在丧失作为世界商贸主导者的地位，预计到1971年底，美国将出现自1893年以来的第一个贸易逆差。
    　　
    作为扭转局面的尝试，当年815日，尼克松宣布实行新经济政策，其中对外主要采取两项措施：放弃金本位、停止美元兑换黄金以及对所有出口到美国的产品征收10%附加税，这也被称作尼克松冲击。对于那些靠对美出口创造大量工作岗位与获取利润的国家来说，新进口税和事实上的美元贬值被认为是大灾难
    　　
    首当其冲的加拿大陷入恐慌之中，皮埃尔·特鲁多总理和多名内阁部长展开全方位外交，试图用加美之间的特殊历史关系以及加拿大作为美国的一个坚定的经济、意识形态和军事盟友的地位，说服美国在关税问题上给予加拿大豁免。
    　　
    特鲁多总理甚至亲自前往华盛顿会见尼克松。加拿大《多伦多星报》称，虽然特鲁多长期反对民族主义与贸易保护主义，不过他此行前公开表示，如果民族主义与贸易保护主义能维护加美特殊关系，他愿意放弃自己的观点。
    　　
    然而，美国并没有给加拿大开绿灯，这迫使加拿大减少与美国的贸易。1972年，加拿大外交部长米切尔·夏普提出第三种选择，减少同美国的贸易和文化关系，加大与欧洲和日本的往来，使加拿大的贸易多样化。

    对于加拿大的经济政策变化，尼克松看在眼里，他更坚信加拿大在逐步脱离美国的轨道1972414日，尼克松在加拿大国会联席会议上发表讲话称，美国与加拿大的特殊关系死了，现在必须认识到，我们拥有不同的身份、存在很大差异，当这些现实被掩盖时，没有人的利益得到增进。
    　　
    尽管两国关系日渐紧张，但特鲁多仍试图使尼克松回心转意。19735月，他打电话给深陷水门事件的尼克松，表明自己支持着这名美国总统，让尼克松很感动。
    　　
    面对强势的美国，特鲁多最终只能承认，加拿大跟美国在一起，就如同睡在大象旁边的小动物，不管这个小动物多么友好，但大象的每一个呼噜，都会使她受到影响
    　　
    1977年末，加拿大石油、天然气的74%，采矿业的60%，制造业的56%，公用事业的4%，铁路的1%都被外资，特别是美国跨国公司在加拿大的子公司所控制。加拿大政府试图摆脱对美国经济依赖的努力成效不大。最终，1987-1988年，美加两国接受自由贸易，几年后墨西哥加入，三国签署《北美自由贸易协定》。

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