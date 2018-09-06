特朗普侮辱性言论“欺凌加拿大” 加舆论炸开了锅

美国总统特朗普近日用侮辱性言论评论加拿大，让加拿大舆论炸开了锅，谴责美国 “ 公然欺凌加拿大 ” 。虽然外界印象里，美国与加拿大关系密切，但两国也曾闹翻过，美国总统尼克松在加拿大国会讲话时公然宣布美加 “ 特殊关系 ” 死了！

20 世纪以来，加拿大对美国市场和资本的依赖持续加深，尤其是二战结束后，加拿大对美国的经济依赖导致很多人认为 “ 美加就是一个经济体 ” 。但尼克松入主白宫时，虽然美国仍是无可争议的资本主义头号强国，但它面临着来自日本和西欧的激烈竞争。 1971 年 4 月，国际经济政策委员会主任彼得 · 佩尔森用一份秘密报告打动了尼克松，这份报告称 “ 美国正在丧失作为世界商贸主导者的地位 ” ，预计到 1971 年底，美国将出现自 1893 年以来的第一个贸易逆差。

作为扭转局面的尝试，当年 8 月 15 日，尼克松宣布实行 “ 新经济政策 ” ，其中对外主要采取两项措施：放弃金本位、停止美元兑换黄金以及对所有出口到美国的产品征收 10% 附加税，这也被称作 “ 尼克松冲击 ” 。对于那些靠对美出口创造大量工作岗位与获取利润的国家来说，新进口税和事实上的美元贬值被认为是 “ 大灾难 ” 。

首当其冲的加拿大陷入恐慌之中，皮埃尔 · 特鲁多总理和多名内阁部长展开全方位外交，试图用加美之间的特殊历史关系以及加拿大作为 “ 美国的一个坚定的经济、意识形态和军事盟友 ” 的地位，说服美国在关税问题上给予加拿大豁免。

特鲁多总理甚至亲自前往华盛顿会见尼克松。加拿大《多伦多星报》称，虽然特鲁多长期反对民族主义与贸易保护主义，不过他此行前公开表示，如果民族主义与贸易保护主义能维护加美 “ 特殊关系 ” ，他愿意放弃自己的观点。

然而，美国并没有给加拿大开绿灯，这迫使加拿大减少与美国的贸易。 1972 年，加拿大外交部长米切尔 · 夏普提出 “ 第三种选择 ” ，减少同美国的贸易和文化关系，加大与欧洲和日本的往来，使加拿大的贸易多样化。





对于加拿大的经济政策变化，尼克松看在眼里，他更坚信加拿大在逐步脱离美国的 “ 轨道 ” 。 1972 年 4 月 14 日，尼克松在加拿大国会联席会议上发表讲话称，美国与加拿大的 “ 特殊关系 ” 死了， “ 现在必须认识到，我们拥有不同的身份、存在很大差异，当这些现实被掩盖时，没有人的利益得到增进。 ”

尽管两国关系日渐紧张，但特鲁多仍试图使尼克松回心转意。 1973 年 5 月，他打电话给深陷水门事件的尼克松，表明自己支持着这名美国总统，让尼克松很感动。

面对强势的美国，特鲁多最终只能承认， “ 加拿大跟美国在一起，就如同睡在大象旁边的小动物，不管这个小动物多么友好，但大象的每一个呼噜，都会使她受到影响 ” 。

到

1977

年末，加拿大石油、天然气的

74%

，采矿业的

60%

，制造业的

56%

，公用事业的

4%

，铁路的

1%

都被外资，特别是美国跨国公司在加拿大的子公司所控制。加拿大政府试图摆脱对美国经济依赖的努力成效不大。最终，

1987

年

-1988

年，美加两国接受自由贸易，几年后墨西哥加入，三国签署《北美自由贸易协定》。

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