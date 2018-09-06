美警方强硬发声：我们当然不会向刘强东道歉

中国京东 CEO 刘强东 日前在美国因涉嫌性侵案而短暂被捕，刘京东的律师说，警方最终会向刘道歉，但是美警方否认了这种说法。





综合媒体 9 月 5 日报道， 8 月 31 日，在美国明尼苏达州，中国京东 CEO 刘强东涉嫌性侵女大学生被捕， 9 月 1 日被保释出狱， 9 月 4 日回中国出席商业活动。





其律师声称警方抓错人，刘强东绝对不会被起诉。





但是明尼阿波利斯警局发言人艾德（ John Elder ）回应称： “ 警方的调查正在进行中，而律师在为他们的雇主做事，如果调查证据充分我们就会起诉，如果指控不成立我们就会撤案。 ”

至于案件何时会出调查结果，警方拒绝给出任何回复。





此前有报道称刘的律师认为，警方会因此次抓捕向刘道歉。艾德回应称： “ 他们当然会这么说，但是我们为什么要道歉，我们当然不会道歉的。 ”





9 月 3 日晚 11 时许，刘强东在美国明尼苏达州的律师弗里德伯格（ Joseph S. Friedberg ）接受采访称，刘强东被拘留后获无条件释放，表明其不会受到起诉。 目前，弗里德伯格和刘强东已经有 30 个小时未曾联系。





弗里德伯格表示， 9 月 1 日中午接到刘强东方面的电话。像刘强东这样，被逮捕后又无条件释放的案例，虽然偶有发生，但这并不常见。





弗里德伯格指出，因这样的指控，而将某人逮捕，但是却毫无条件的释放，而且也没有扣下他的护照，这种情况是极为罕见的。





根据上述情况，弗里德伯格称， “ 看起来有 99% 的几率，刘强东不会受到任何起诉。 ” 如果该指控属实，那么明尼阿波利斯警方是不会释放他的，而且是毫无限制条件的释放，通常情况来讲，这意味着他不会遭到起诉。





弗里德伯格还强调， “ 我认为他（刘强东）最终可能会因为这次被捕，而收到（警方的）道歉。 ”





据了解，弗里德伯格是位经验丰富的律师，有着 40 多年的辩护经验，曾为多位知名的企业高管、运动员和政客进行过辩护。





与此同时，明尼阿波利斯警察局

4

日公布京东商城创始人监首席执行官刘强东案件的报告，根据内容显示，刘强东于

8

月

31

日当晚，是以涉嫌

“

强暴

”

重罪遭逮捕。

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