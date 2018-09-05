又要退群？日媒：美在世贸组织领导角色受到中俄等国威胁

日媒称，世界贸易组织总干事罗伯托·阿泽维多在接受记者采访时说，世贸组织希望与对其批评越来越多的美国展开对话，以在一系列领域实施改革，包括基于共识的决策程序。
据日本《日经亚洲评论》杂志网站9月4日报道，美国总统特朗普上周扬言，如果世贸组织“没有改进”，美国将退出该组织。阿泽维多说：“如果世贸组织有所改进，我认为这值得欢迎。”
阿泽维多说，为让该组织对成员需求作出更灵敏的反应，展开磋商是必要的，“我认为这种磋商已经开始”。他提到了美国、日本与欧盟之间以及欧盟与中国之间的磋商。
报道称，特朗普的抱怨对阿泽维多来说并不意外。阿泽维多说，他与美国贸易代表罗伯特·莱特希泽“有非常畅通的对话渠道，我们一直在谈论这个问题”。
报道表示，决策是阿泽维多认为有改进空间的一个领域。该组织作出的决定需要164个成员全部同意，这项规则旨在确保新兴国家拥有发言权，不受不利协议所累。
但随着更多国家加入世贸组织，达成共识变得更加困难。中国、印度和巴西等新兴经济体常常无法与美国等发达国家找到共同点。
报道称，阿泽维多表示，他希望保留一致同意制度，他说，要让成员达成一致“有很多方法”。
他认为，一种替代办法是，让由部分成员组成的小集团达成诸边协议，特别是在信息技术方面。《信息技术协议》就是一个例子，该协议于1996年达成，于2015年规模得到扩大，各国在协议中承诺取消针对数码产品的关税。
报道称，对决策过程进行改革将消除美国对世贸组织的主要不满之一。在成立后的20多年里，世贸组织一直未能妥善解决知识产权和其他新问题，这令华盛顿感到失望。包括中国和俄罗斯在内的更多新兴国家加入世贸组织，这已经威胁到美国一直以来在制定规则方面扮演的领导角色。
报道称，美国认为世贸组织的上诉组织这一争端解决机制存在问题，因而一直阻挠其人事任命。阿泽维多对此表示了担忧。在一名成员的四年任期于本月结束时，上诉组织成员人数将减少到只有三人，这是该组织运转所需的最低人数。
阿泽维多说，他已敦促华盛顿提出具体的改革建议。他说，他担心的是对话“进行得太慢”，再失去一个成员就会令上诉组织无法运转。
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