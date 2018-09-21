文在寅扮演斡旋角色面临考验

无核化仍是核心议题
由于外界越来越怀疑平壤是否愿意裁军，韩国总统文在寅面临压力，要在18日开始的第三次峰会上与朝鲜领导人金正恩敲定实现无核化的具体步骤。
文在寅与金正恩展开今年来的第三次会晤，这是对他在华盛顿与平壤的核僵局中扮演的斡旋者角色的重大考验。自今年早些时候的朝韩峰会，以及唐纳德·特朗普与金正恩今年6月在新加坡举行史无前例的会晤以来，平壤在无核化问题上缺乏行动。此次为期两天的峰会举行之际，美韩对这种状况日益丧失了耐心。
文在寅今天说：“我已经多次确认了金主席和特朗普总统的真诚意图。我认为，如果开启对话，两位领导人坐在一起，核问题会迅速取得进展。”这位自由派领导人曾在4月和5月与金正恩会晤，上周呼吁华盛顿和平壤做出“大胆决定”，推进无核化进程。
上个月，特朗普以在无核化问题上缺乏“足够的进展”为由，取消了国务卿迈克·蓬佩奥原定访问朝鲜的计划。
平壤今年摧毁了丰溪里核试验场和西海导弹试验场的设施，但专家们认为这两项举措都是可逆的，而随后的卫星图像显示朝鲜最近在一处铀浓缩设施开展了活动。
尽管缺乏进展，但白宫上周证实，在金发出要求再次会晤的信函后，它正在“协调“特朗普与这位朝鲜领导人可能举行的第二次首脑会晤。韩国高丽大学的朝鲜问题研究副教授林在天（音）说，本周的峰会可能会促使平壤发表善意言论，但不大可能催生具体行动。
朝美根本性分歧犹在
林在天说，朝鲜可能会要求美国作出让步，比如宣布结束朝鲜战争，然后再发表有关无核化的新声明。严格地讲，朝韩两国仍处于战争状态，因为1950-1953年的冲突以停战而非和平条约告终。
韩国安全与防务论坛的研究员杨旭（音）说，韩国人越来越怀疑，曾经担任已故前总统卢武铭的秘书室室长的文在寅能否说服朝鲜裁军。文在寅的秘书室室长任钟皙今天说，无核化是此次峰会的“关键议题”，但无法预测结果。
在新加坡与特朗普对话期间，金正恩同意“致力于朝鲜半岛的彻底无核化”，但没有明确时间框架、具体行动或无核化的定义。
过去，平壤一直把无核化与签订和平条约的长期要求以及触及历届美国政府底线的从韩国撤军的问题联系在一起。
新加坡宣言只明确指出，华盛顿和平壤将寻求建立“新的美朝关系”和“稳定的和平机制”。
美韩关系态势变复杂
麻省理工学院的核扩散专家维平·纳兰说，与特朗普身边的鹰派人物（如国家安全顾问约翰·博尔顿）相比，韩国对裁军的苛刻要求可能较少，这使局势变得更加复杂。
纳兰说：“由于韩国——尤其是文总统——可能更希望建立一个不那么牢固的美韩同盟，以实现与朝鲜关系正常化，所以我们的联盟关系态势变得复杂了，而这可能意味着与一个拥有核武器的朝鲜共存。这甚至可能意味着从长期来看，美国要调整在韩国的军事存在。”他说，华盛顿很可能会采取谨慎态度，不会轻易对文在寅提出的取得突破的说法信以为真，因为美国感觉他“篡改了”平壤此前发出的信息。
纳兰说：“我认为，在眼下这个时候，文在寅在无核化问题上告诉他们的任何东西，如果不是直接来自朝鲜人，都会自动打折扣。因此，这取决于由此得到的讯息，但如果他能改变白宫的任何怀疑者的态度，我会感到惊讶。”
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