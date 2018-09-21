因特朗普关税 部分台湾企业准备逃离大陆

台湾经济部部长沈荣津18日说，由于担心美国对从大陆进口的商品征收新关税造成的直接影响，至少有20家台湾企业很可能从大陆迁回台湾。
这两个全世界最大经济体之间的对峙局面本周急剧扩大。美国总统唐纳德·特朗普17日宣布，他将从下周开始对2000亿美元的中国商品征收10%的关税，明年1月1日升至25%。
特朗普扬言，如果中国采取报复行动（北京确实这样做了，表示将对600亿美元的美国商品征收关税），美国将对另外2670亿美元的进口商品征收关税，从而使得在大陆设有生产基地的台湾企业越发感到担忧。
沈说：“大约20家台湾企业已经表达了迁回这里的愿望。”经济部官员说，希望将生产基地迁回台湾的包括互联网、通信、电子元件和自行车制造企业。
台北和北京公布的政府统计数据显示，大陆有将近10万家台湾企业，其中包括小公司。
前经济部长、现行政院政务委员邓振中今天说，台湾政府将为台湾企业提供一切必要的帮助，因为这场贸易战为台湾提供了说服企业将经营活动迁回台湾的绝佳机会。他说：“我们欢迎设在大陆的台湾企业把基地迁回来……政府已经建立各种机制来帮助回迁的企业，并将在回迁期间向他们提供最有效的协助。”
邓认为，10%的关税“不会对台湾产生严重的直接影响”，但台北智库元大宝华综合经济研究院院长梁国源认为，美中贸易战可能最终还是会伤害到台湾，尤其是在电子元件和机床领域。
梁说：“作为一个小型开放经济体，台湾不可能毫发无损地躲过贸易战的打击。毕竟美国和中国是台湾的两大出口市场。”
【台湾联合新闻网9月19日报道】美中贸易战让部分台商打算回台生产，不过有广东台商叶律松表示，台湾缺电又缺工，去年回台北投资设立公司后却找不到人才，决定暂缓设厂。
已在广东中山落地23年的和欣灯饰总经理、中山台协秘书长叶律松表示，公司最初生产LED灯饰，2013年决定与工研院合作，朝家居智慧控制、智慧医疗转型升级。公司已经开发出一套节电的智能家居控制系统，只要在手机下载App，透过WiFi就可以控制屋里的家电。
然而去年5月才以资本额新台币5000万元在台北设立和欣光通科技的他，却苦于找不到专业人才。
叶律松感叹，即使开出月薪4.2万元，仍无法找到会硬件分析设计与程序撰写的硬件研发工程师，“智能家居和物联网在大陆现在相当热门，这部分又跟‘中国制造2025’相关，因此大陆政府从上到下无不投入资金研发，反观台湾似乎还在状况外，对比之下为台湾未来感到忧心”。
也因此他原本计划要在台湾找地设厂的计划，也暂时先搁置，“台湾不是还缺电，加上缺工，这样没有办法把研发中心从中山搬回台湾”。
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