特朗普扬言对中国全部输美产品征税 北京忙请华尔街银行家打破贸易僵局

在美国总统唐纳德·特朗普扬言要对中国全部对美出口产品征收惩罚性关税之际，中国政府邀请华尔街顶级银行家参加在北京仓促安排的一次会议。
据三位知情人士透露，中共官员邀请了美国各大金融机构的负责人出席9月16日在北京召开的中美金融圆桌会议。
这一新设立的会议由中国央行前行长周小川和曾任高盛公司高管、现任巴里克金矿公司董事长的约翰·桑顿共同主持；中国官员希望每半年举行一次会议，以讨论中美关系并就金融和经济改革向北京方面建言献策。
“我们两国的金融业人士都意识到，我们有责任和义务帮助改善美中关系，”一位参与圆桌会议的人士表示，“这一关系太重要了，不能任由少数人破坏。”
受邀的美国高管包括黑石集团董事长苏世民以及花旗集团、高盛、摩根大通、摩根士丹利的负责人和美国前财长保尔森。发出邀请的是中国证监会副主席方星海。
中方代表可能包括央行行长易纲、中国银保监会主席郭树清和财政部副部长廖岷。
然而，许多受到邀请的美国金融机构负责人将无法出席。黑石将派总裁乔恩·格雷作为代表，高盛则将派该集团投行业务联席生管约翰·沃尔德伦作为代表。保尔森将缺席此次活动。
“他们在过去几周里才组织这件事，而9月的活动早就都提前安排好了。”一名知情人士说。
了解中美金融圆桌会议筹办情况的人透露，它反映出中国政府在与特朗普打交道方面受挫。特朗普拒不指定专人负责对华关系，越来越多地听从美国贸易代表罗伯特·莱特希泽的强硬观点。
北京方面曾希望与华盛顿方面延续“战略与经济对话”，但特朗普叫停了这个对话。
“中方对（特朗普政府里）无人可打交道的事实百思不得其解，”近日与中国贸易谈判代表见过面的一位人士说，“他们无法谈判签订贸易协议，连协议框架都无法达成。”
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