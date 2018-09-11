    • 2018年9月11日

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    针对中俄高超音速武器？美研发“滑翔破坏者”拦截器

    星期二, 九月 11, 2018

    据俄罗斯《观点报》网站98日报道称，美国人公布了针对俄罗斯高超音速武器的滑翔破坏者拦截器概念图。早些时候美国才开始研发类似俄匕首的导弹系统，而匕首已进入战斗值班。美国的拦截器效果会如何？它将给俄高超音速武器带来怎样的威胁？

    报道称，美国国防部高级研究项目局（DARPA）公布了针对俄罗斯和中国高超音速武器的滑翔破坏者拦截器概念图。根据美国驾驭网站的信息，令美国人尤其担忧的是匕首先锋这两种高超音速武器。

    滑翔破坏者的概念在95日至7日举行的美国D60展会上提出。它是一种小型飞行器，可进行动能拦截，即直接撞击敌人的高超音速导弹。

    报道称，DARPA认定，滑翔破坏者将提高美国防范所有级别高超音速威胁的能力。然而美国战略司令部司令约翰·海滕早前表示，面对俄中高超音速武器，美国毫无胜算。据悉，匕首能够在飞行中变轨，对现有和未来反导系统而言都是难以攻破的。

    报道认为，除拨款研发新产品外，美国力求依靠间谍活动更好地了解匕首。涉嫌叛国罪的俄罗斯中央机械制造研究所工作人员维克托·库德里亚夫采夫8月初被控向北约情报机构提供有关匕首先锋中高超音速技术使用的机密信息。

    美国人能否找到针对匕首的防护装置？俄军事专家、《国防》杂志主编伊戈尔·科罗特琴科首先指出，匕首已投入战斗值班，而美国刚刚考虑如何对付它。现在，装备匕首10架米格-31截击机正在进行试验性战斗值班。同时正在调整匕首适用于图-22M3M轰炸机，米格-31可携带一枚匕首，而图-22M3M将能够携带四枚。

    科罗特琴科对《观点报》说：美国人大大落后于我们。他们现在是追赶者的角色。制造直接拦截器并投入使用需要至少1012年。而且这是非常乐观的期限。

    报道称，虽然现在美国人将研发反制武器，但匕首将继续更新并进一步改善战斗效果。这位专家解释称：任何拦截设备都不能提供百分之百的保障。原则上打造绝对防护系统是不可能的。这只能是拦截概率估算。

    这位专家还认为，研发匕首防护装置的计划将令美国人陷入耗资数百亿美元的军备竞赛中：俄处于更有利的局势，花钱更有针对性，而美国人将以某种方式尝试在某类武器上追赶并赶超。美国扮演着苏联的角色，后者在冷战年代拼命尝试赶上美国。俄美调换了位置，我们令开支最优化，而美国人陷入愈发令其倾家荡产且毫无意义的军备竞赛中。

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