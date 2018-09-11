针对中俄高超音速武器？美研发“滑翔破坏者”拦截器

据俄罗斯《观点报》网站 9 月 8 日报道称，美国人公布了针对俄罗斯高超音速武器的 “ 滑翔破坏者 ” 拦截器概念图。早些时候美国才开始研发类似俄 “ 匕首 ” 的导弹系统，而 “ 匕首 ” 已进入战斗值班。美国的拦截器效果会如何？它将给俄高超音速武器带来怎样的威胁？





报道称，美国国防部高级研究项目局（ DARPA ）公布了针对俄罗斯和中国高超音速武器的 “ 滑翔破坏者 ” 拦截器概念图。根据美国 “ 驾驭 ” 网站的信息，令美国人尤其担忧的是 “ 匕首 ” 和 “ 先锋 ” 这两种高超音速武器。





“ 滑翔破坏者 ” 的概念在 9 月 5 日至 7 日举行的美国 D60 展会上提出。它是一种小型飞行器，可进行动能拦截，即直接撞击敌人的高超音速导弹。





报道称， DARPA 认定， “ 滑翔破坏者 ” 将提高美国防范所有级别高超音速威胁的能力。然而美国战略司令部司令约翰 · 海滕早前表示，面对俄中高超音速武器，美国毫无胜算。据悉， “ 匕首 ” 能够在飞行中变轨，对现有和未来反导系统而言都是难以攻破的。





报道认为，除拨款研发新产品外，美国力求依靠间谍活动更好地了解 “ 匕首 ” 。涉嫌叛国罪的俄罗斯中央机械制造研究所工作人员维克托 · 库德里亚夫采夫 8 月初被控向北约情报机构提供有关 “ 匕首 ” 和 “ 先锋 ” 中高超音速技术使用的机密信息。





美国人能否找到针对 “ 匕首 ” 的防护装置？俄军事专家、《国防》杂志主编伊戈尔 · 科罗特琴科首先指出， “ 匕首 ” 已投入战斗值班，而美国刚刚考虑如何对付它。现在，装备 “ 匕首 ” 的 10 架米格 -31 截击机正在进行试验性战斗值班。同时正在调整 “ 匕首 ” 适用于图 -22M3M 轰炸机，米格 -31 可携带一枚 “ 匕首 ” ，而图 -22M3M 将能够携带四枚。





科罗特琴科对《观点报》说： “ 美国人大大落后于我们。他们现在是追赶者的角色。制造直接拦截器并投入使用需要至少 10 至 12 年。而且这是非常乐观的期限。 ”





报道称，虽然现在美国人将研发反制武器，但 “ 匕首 ” 将继续更新并进一步改善战斗效果。这位专家解释称： “ 任何拦截设备都不能提供百分之百的保障。原则上打造绝对防护系统是不可能的。这只能是拦截概率估算。 ”





这位专家还认为，研发

“

匕首

”

防护装置的计划将令美国人陷入耗资数百亿美元的军备竞赛中：

“

俄处于更有利的局势，花钱更有针对性，而美国人将以某种方式尝试在某类武器上追赶并赶超。美国扮演着苏联的角色，后者在冷战年代拼命尝试赶上美国。俄美调换了位置，我们令开支最优化，而美国人陷入愈发令其倾家荡产且毫无意义的军备竞赛中。

”

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