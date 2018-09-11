针对中俄高超音速武器？美研发“滑翔破坏者”拦截器

据俄罗斯《观点报》网站9月8日报道称，美国人公布了针对俄罗斯高超音速武器的“滑翔破坏者”拦截器概念图。早些时候美国才开始研发类似俄“匕首”的导弹系统，而“匕首”已进入战斗值班。美国的拦截器效果会如何？它将给俄高超音速武器带来怎样的威胁？
报道称，美国国防部高级研究项目局（DARPA）公布了针对俄罗斯和中国高超音速武器的“滑翔破坏者”拦截器概念图。根据美国“驾驭”网站的信息，令美国人尤其担忧的是“匕首”和“先锋”这两种高超音速武器。
“滑翔破坏者”的概念在9月5日至7日举行的美国D60展会上提出。它是一种小型飞行器，可进行动能拦截，即直接撞击敌人的高超音速导弹。
报道称，DARPA认定，“滑翔破坏者”将提高美国防范所有级别高超音速威胁的能力。然而美国战略司令部司令约翰·海滕早前表示，面对俄中高超音速武器，美国毫无胜算。据悉，“匕首”能够在飞行中变轨，对现有和未来反导系统而言都是难以攻破的。
报道认为，除拨款研发新产品外，美国力求依靠间谍活动更好地了解“匕首”。涉嫌叛国罪的俄罗斯中央机械制造研究所工作人员维克托·库德里亚夫采夫8月初被控向北约情报机构提供有关“匕首”和“先锋”中高超音速技术使用的机密信息。
美国人能否找到针对“匕首”的防护装置？俄军事专家、《国防》杂志主编伊戈尔·科罗特琴科首先指出，“匕首”已投入战斗值班，而美国刚刚考虑如何对付它。现在，装备“匕首”的10架米格-31截击机正在进行试验性战斗值班。同时正在调整“匕首”适用于图-22M3M轰炸机，米格-31可携带一枚“匕首”，而图-22M3M将能够携带四枚。
科罗特琴科对《观点报》说：“美国人大大落后于我们。他们现在是追赶者的角色。制造直接拦截器并投入使用需要至少10至12年。而且这是非常乐观的期限。”
报道称，虽然现在美国人将研发反制武器，但“匕首”将继续更新并进一步改善战斗效果。这位专家解释称：“任何拦截设备都不能提供百分之百的保障。原则上打造绝对防护系统是不可能的。这只能是拦截概率估算。”
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