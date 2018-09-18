经济学家警告：美欧面临下一轮金融危机风险

英媒称，下一轮经济下滑将媲美大萧条，会抹去美国家庭10万亿美元资产。一旦全球周期转变，欧元区命运也将更加糟糕。
据英国《每日电讯报》网站9月16日报道，全球主要经济体如履薄冰，并缺少对抗下一轮经济下滑的财政、货币和紧急措施。
报道称，一批资深危机经济学家担心，当目前这轮已在尾声的经济扩张结束后，会出现超过上次金融危机的、更加难以应对的暴跌。
美国全国经济研究所主席马丁·费尔德斯坦说：“我们无力扭转经济。”他表示：“下次衰退来临时，将比以往更严重，持续时间更长。我们对此束手无策。”
费尔德斯坦曾担任白宫经济顾问委员会主席，他描述了更加类似19世纪70年代或20世纪30年代的凄惨景象，为战后所未见。他警告称，美联储十年来的超低利率和货币刺激措施将华尔街股票价格推至超高水平，未遵循历史基本原则。股票价格最终将不可避免跌落尘埃。
国债利率将飙升
费尔德斯坦称，下一轮熊市很可能由10年期国债利率飙升引发，并将导致美国家庭资产损失10万亿美元。由此带来的一系列“财富效应”将使零售经济每年损失3000亿至4000亿美元。
他之前在意大利科莫湖边举行的安布罗塞蒂论坛场外表示：“财政赤字逼近1万亿美元，债务比率已经是10年前的两倍，因此财政扩张的空间很小。”
报道称，一旦全球周期转变，欧元区命运将更加糟糕，因为欧洲中央银行尚未建立起安全缓冲机制以应对通货紧缩带来的震动。这个巨大货币同盟尚未完全建成，这差不多意味着它采取的所有措施都会太慢且力度太小。
他说：“欧洲人没有财政备份。他们什么也没有。至少你们英国有自己的央行和财政部，你们会乐观一些。”
他说：“（若）马里奥·德拉吉离开欧洲中央银行，他应该会非常高兴。因为他们的利率依然为零，还不知道如何摆脱这一切。他们再不能使用欧元贬值的策略了。”
报道称，值得注意的是，在奥地利、比利时、芬兰、德国、爱尔兰以及荷兰，五年及更长期国债到期时收益仍将为负数。这是严重结构性问题的体现。
欧洲中央银行之前就表示，2019年底之前的参考利率都将为负0.4%。届时全球经济将处于极大风险中，因为特朗普减税及基础设施开支所带来的利好将逐渐消失。
报道称，美国正在进入未知的危险海域。在紧急关头，它是否能够像日本一样将国债比率提高至极高水平依然尚无定论。
前国际货币基金组织首席经济学家奥利维尔·布兰查德说，美国有足够缓冲办法应对一般衰退，但是面对严重下滑就需要打破常规了。
次贷正卷土重来
经过之前几轮量化宽松，美联储资产负债表已经达到“可怕的”4.2万亿美元，并将继续大规模增加。
据英国《每日电讯报》网站9月16日报道，雷曼兄弟公司倒闭10年后，与导致这家美国银行业巨头破产的原因类似的高强度行为正卷土重来。
据英国《星期日邮报》报道，次级抵押贷款放款机构贝尔蒙特·格林公司已经向对房地产市场有高风险投资欲望的投资者出售了超过10亿英镑（约合13.1亿美元）的抵押贷款。
参与这一业务的还包括北石银行的前老板亚当·艾普尔加思和莱斯利·休厄尔。前雷曼兄弟公司欧洲抵押贷款部门高级副总裁盖伊·巴彻勒现在则是“维达住房贷款”（贝尔蒙特·格林公司的交易名称）的营销总监。该贷款机构由美国私人股本公司松溪公司管理。
该机构通过中间人经纪公司向借款人提供产品，首次购房者的贷款价值比最高可达90%。
“维达住房贷款”在其网站上说，它是“现代抵押放贷者”，帮助“那些可能不符合主流银行目前要求标准的客户”。这些客户可以包括那些“信用记录受损者”。它还提供只付息抵押贷款服务，而英国金融行为监管局已经对这类抵押贷款发出了警告。
2013年，英国金融行为监管局对只付息抵押贷款进行审查后发现，将近一半的抵押贷款可能无法全额偿还。
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