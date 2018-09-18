日本潜艇首次进入南海演习：秘密实施反潜作战训练

日本海上自卫队17日发布消息称，潜艇“黑潮”号与直升机护卫舰“加贺”号等三艘舰船在南海实施了训练。日媒称，承担实际任务的潜艇在南海进行训练尚属首次。中方对此表示，中方敦促有关域外国家尊重地区国家通过对话和平解决南海问题的努力。
秘密实施反潜作战训练
据共同社9月17日报道，据海自等消息称，“黑潮”号于8月27日驶离海自吴基地港口，与计划本月26日至10月30日在南海至印度洋海域进行长期训练的“加贺”号等三艘舰船会合，9月13日在南海实施了设想反潜艇作战的训练等，本月17日在面朝南海的越南军事要冲金兰湾停泊。
报道称，潜艇行动被视为机密，除前往夏威夷的长期派遣训练等部分动向外，一般不对外公布，此次公布实为罕见。
另据日本《朝日新闻》9月17日报道，据日本政府相关人士称，防卫省派遣的是海上自卫队“黑潮”号潜艇和“加贺”号、“闪电”号、“凉月”号护卫舰等。
“黑潮”号潜艇8月27日从广岛县海上自卫队吴基地出发，从东海经巴士海峡进入南海，防卫省此前没有就“黑潮”号的动向公开任何信息。另一方面，“加贺”号等三艘护卫舰8月26日离开吴基地和长崎县佐世保基地，经巴士海峡进入南海。此后，一边在菲律宾周边与美国海军“罗纳德·里根”号核动力航母编队和菲律宾海军展开联合训练，一边继续在南海和印度洋进行长期航行。
“加贺”号是海上自卫队最大的护卫舰，与探讨进行航母化改造的“出云”号属于同型护卫舰。
日本政府相关人士声称，“公海上的训练是遵照国际法‘航行自由’实施的‘正当活动’”。
报道称，“黑潮”号17日还成为首艘进入越南重要基地金兰湾的海上自卫队潜艇，此举意在向中国展示日越加强防卫合作的迹象。
越首次接受日潜艇停靠
据日本广播协会网站9月17日报道，据日本防卫省介绍，17日，日本海上自卫队潜艇“黑潮”号首次在越南金兰湾停泊，意在对中国进行牵制。
报道称，越南金兰湾是修建了大规模港口设施的战略要冲，距离中国南沙群岛较近，是越南海军的最重要基地。去年，日本“出云”号护卫舰停靠金兰湾参加联合训练，这次是日本海上自卫队潜艇首次停靠越南港口。
报道称，日本方面此前多次提议让海上自卫队潜艇停靠越南港口，越南方面首次接受提议并付诸实施。越南今年3月接受美军核动力航母在越南战争结束后首次停靠越南港口，还积极与印度加强合作，加强与各国的关系。
与此同时，中国与东盟各国正朝着制定“南海行为准则”的方向推进磋商。
中国外交部：日方举动破坏南海稳定
据俄罗斯卫星通讯社9月17日报道，中国外交部发言人耿爽17日在例行记者会上表示，当前，南海形势趋稳向好。中国和东盟国家正在致力于推进“南海行为准则”磋商，加强海上务实合作，妥善处理彼此间的分歧。
耿爽强调，中方敦促有关域外国家尊重地区国家通过对话和平解决南海问题的努力，务必慎重行事，不要做损害地区和平稳定的事。
另据日本《朝日新闻》9月17日报道，海上自卫队潜艇在南海“极其秘密的训练”是安倍政府“自由开放的印度洋-太平洋战略”的一环。
报道称，日防卫省为了增加能够在应对中国方面联合的国家，加强了与越南、菲律宾等南海周边国家的合作，比如派往索马里海域打击海盗的海上自卫队舰艇往返时在东南亚停靠，开展联合训练，或进行友好访问、支持对方能力建设等。
报道称，中日两国政府自6月起，为了避免自卫队与中国军队在海空域发生偶发冲突的事态，开始运用“海空联络机制”，两国应努力提高热线的实效性。
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