菲媒：菲海岸警卫队抵半月礁 将制定拖走军舰计划

据菲律宾商报9月2日报道，昨天（1日），菲海岸警卫队已经抵达位于中国南海的半月礁，帮助移走于周三（29日）晚搁浅在那里的菲律滨海军军舰“德尔毕拉尔号”。
菲武装部队公共事务处长黎道耶道说，菲海岸警卫队已经进行了初步评估，并且在制定拖走军舰的计划。他说，菲武装部队有能力移走搁浅在南海半月礁的“德尔毕拉尔号”。
黎道耶道说：“来自菲海岸警卫队的船员及潜水员已进行了初步评估。他们现正在根据潜水员收集到的收据，计划解救该军舰的方法。菲海岸警卫队巡逻艇已经接近现场增援。”
他说：“在等待拖船和其他菲海岸警卫队及海军平台抵达的同时，正在进行水上及水底评估，以制定出适当的解救计划。”
黎道耶道称，菲军一名准将被派到现场管理、监督和指挥联合专责小组的解救工作。
据了解，为了解救该军舰，菲律宾当局已成立了一支联合专责小组，它将以菲军准将为首。该专责小组是由菲海岸警卫队、菲空军和菲海军的成员组成。
据此前报道，菲律宾军方发言人诺尔•德托亚托证实，菲海军“德尔毕拉尔号”护卫舰于29日晚间在中国南海的半月礁触礁搁浅。
德托亚托解释，“（此次）搁浅并未有意为之。”他还表示，“触礁不是迎头撞上，而是舰侧擦撞，舰体有轻微损坏，其他系统运行正常。”
“德尔毕拉尔号”发生搁浅的地点——半月礁是中国南沙群岛岛礁之一，渔业资源丰富，且有好的锚地和天然避风港湾，我国渔民常到此捕捞。半月礁有常年出露的礁石，可以享有12海里领海和12海里毗邻区。
对于菲军舰搁浅一事，中国外交部发言人华春莹此前表示，中方已获悉相关情况。中国海警船已在事故现场。中国的专业海上搜救船只“南海救115”目前也在附近海域，中方正在与菲方商讨提供搜救事宜。
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