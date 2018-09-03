韩决定禁用“小姨子”“小叔子”称呼:有性别歧视

据韩国《东亚日报》消息，当地时间8月31日，韩国女性家庭部从“男女平等”观念出发，发表了“第三次健康家庭基本计划（2016∼2020年）”，以改善家庭制度和文化。韩媒此前报道认为，“为什么对婆家那边的人要加上‘尊称’，却在叫妻子家那边的人时而不加‘尊称’”，这涉及“不平等”的家庭称呼问题。
报道称，韩国政府计划纠正这样一个老习惯，即称呼丈夫的弟弟或妹妹时尊称“小叔子”和“小姑子”，而称呼妻子的弟弟或妹妹时降低对方地位 ，称“小舅子”和“小姨子”。女性家庭部家庭政策科科长金淑子指出：“像‘小叔子’这样的用语本身并没有错误，而是在男女家庭中，只提高某一方地位的称呼，这是一个问题。”丈夫的家被称为“婆家”，妻子的家被称为“妻家”，这被认为是隐含“性别歧视”意味的用语。
韩国政府在当天发表的声明中没有给出可以代替目前使用的家庭称呼用语。今后将通过听证会和讨论会等方式收集各方意见。女性家庭部方面表示：“因为有不愿意使用新称呼的中老年阶层存在，因此，比起盲目地推进用语变更，我们希望能通过积极的宣传，首先达成充分的共识。”
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