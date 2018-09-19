金正恩承诺与韩方共建“无核半岛” 不久将访问首尔

韩媒称，朝鲜最高领导人金正恩9月19日在平壤举行的记者会上承诺，将与韩方一道努力共建“无核半岛”，并将在不久的将来访问首尔。
据韩联社9月19日报道，当天，朝韩领导人在平壤百花园国宾馆举行会谈后签署《平壤共同宣言》，随后联合召开记者会介绍会谈成果。金正恩在记者会上表示，为终结持续数十年的对立与敌对历史，朝韩双方当天签署军事协议，并约定努力共建无核武器、无核威胁的和平家园。
文在寅表示，韩朝第一次就无核化方案达成协议。他介绍，朝鲜承诺在有关国家专家的见证下永久废弃东仓里导弹发动机试验场和发射架，并表示朝鲜半岛不久后就能实现永久性无核化。
报道称，金正恩说，我向文在寅总统承诺将在不久的将来访问首尔。全世界将会看到饱受分裂痛苦和走过不幸历史的民族将靠自身力量开启全新未来。他介绍，朝韩双方在会上再次确认我们民族的命运由我们自己做主的原则，并就有关全面发展朝韩关系、促进人员往来、加强对话与合作的具体措施交换了意见。今天我和文在寅总统签署的《平壤共同宣言》承载着这些共识和约定。
报道称，金正恩表示，这次我和文在寅总统共同回顾朝韩在改善双边关系方面取得的宝贵成果，同时坦诚交流双方在向民族和解与和平繁荣的新时代前进的过程中需要解决的问题。《板门店宣言》使朝韩关系迈向历史转折点的第一步，而《平壤宣言》让双边关系更上一层楼，有望加快半岛和平进程。
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