“特朗普，超级富豪们的总统”——法报专访诺奖得主施蒂格利茨

法国《世界报》9月10日刊载对诺贝尔经济学奖得主、克林顿政府总统经济顾问委员会主席、美国哥伦比亚大学经济学教授约瑟夫·施蒂格利茨的专访称，美国已经是发达国家中最不平等的国家，而特朗普制定的经济政策是为超级富豪们设计的，可它对普通美国人来说是灾难性的。他给那些非常富有的人减税，却让中产阶级多出钱。
以下为专访内容。
子孙后代须为赤字“埋单”
《世界报》记者萨米埃尔·菲图西问：自特朗普当选总统以来，标普500指数上涨33%，达到历史最高点，失业率处于低位，经济年均增长率超过4%。总之，特朗普还行吗？
约瑟夫·施蒂格利茨答：美国经济欣欣向荣并非特朗普的功劳。首先，他所受益的经济复兴始于奥巴马时期。第二，他通过提高财政开支和降低税收来使得财政赤字激增，这自然造成短期的经济增长。如此规模的税收冲击，眼看美国财政赤字从占国内生产总值的3%增至近乎6%，如果是在法国，这甚至可能得不到各种欧盟协议的准许。第三，股价之所以如此上涨，主要是因为公司税大幅降低，这提升了企业的价值。
通过让财政赤字激增，特朗普把税收负担转到了未来几代人的身上。他的政策从长期来看并不可行。我预计经济增长在2019年底、2020年初会真正放慢脚步，因为他的改革不利于投资。总之，他的经济增长将产生非常负面的影响。
特朗普政策乃“劫贫济富”
问：您还质疑他的经济政策的不平等特点。
答：美国已经是发达国家中最不平等的国家，而特朗普制定的经济政策是为超级富豪们设计的，可它对普通美国人来说是灾难性的。他给那些非常富有的人减税，却让中产阶级多出钱。
问：可是，有利于企业的种种措施难道不会促成对所有人都有益的经济增长吗？
答：近年来，1%的最富裕人群的收入不断增长，90%的最贫困人群收入则停滞不前。种种事实证明了这一点，即最富裕的人致富只有利于最富裕的人。此外，特朗普报答给富人和企业的资金并没有被用于再投资，也没有被用来提高工资，而是用于资助收购股份计划，这就把钱放到了已经很富裕的美国人的口袋里。
问：我们来谈谈贫富不均的问题，您将此视为21世纪最重要的挑战之一。为什么贫富不均现象近40年来在我们的社会里频频可见？
答：一些重要的趋势，如技术变革、贸易自由化或全球化，在所有国家都是同样的。然而，所有国家的贫富不均现象并非以相同的方式增多，这证明，种种政治决定在一定程度上要为此负责。
“逆全球化”将更具毁灭性
问：为什么特朗普的保护主义措施得到了其支持者们的赞同？
答：经济学家首先认同这样的事实，在宏观经济范围内，得到妥善经营的自由贸易是有益的。相反，在个体的范围内，至少在短期内，自由贸易最经常让一些没什么技术能力的劳动者成为受害者。然而，近十年来，我们没有帮助遭受去工业化打击的地区的劳动者，反而却对他们说，“请你们不要担心，稍后你们就可感受到自由贸易的好处了”。有些人始终都没有受益于自由贸易，自然就对其怒火万丈了。
即便如此，恢复保护主义也不会对他们有帮助。全球化颇具毁灭性，而“逆全球化”可能更具毁灭性，并可能令人不解地给已经饱受全球化之苦的部分百姓带来许多痛苦。
问：民粹主义目前在美国还有欧洲大行其道。您如何解释各传统党派和专家们被抛弃的现象？
答：在美国和在欧洲一样，精英分子的许诺和得到的结果之间的鸿沟日益加深。被认为可创造经济增长的金融市场放开导致了自1929年以来的最严重金融危机。被认为可支持整个欧洲繁荣的欧元让德国富足，却给欧洲那些最贫困的国家带来痛苦。选民们因此转向一些从未上台执政过的政党。
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