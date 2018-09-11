特朗普赞朝鲜阅兵不秀核导弹：“我们将证明所有人都错了”

外媒称，美国总统特朗普9月9日向朝鲜最高领导人金正恩致敬，因为后者为庆祝朝鲜建国70周年举行了一次“不展示核导弹的反传统”大规模阅兵。
据法新社9月9日报道，“这是朝鲜的一个重大和非常积极的表态。谢谢金委员长。我们双方将证明所有人都错了！”他在“推特”上说。
特朗普说，有专家认为朝鲜不在阅兵式上展示核导弹，目的是向他展现无核化承诺。
他说：“和平与经济发展是主题。”
特朗普7日表示，他期待金正恩的来信。他似乎对两国关系的状态感到乐观。
报道称，两位领导人6月在新加坡会晤，结束了因朝鲜导弹和核试验而持续数月的紧张对峙。
报道称，在华盛顿要求实现“完全、可充分验证的朝鲜无核化”后，金正恩承诺将致力于实现朝鲜半岛无核化。
报道还称，但是这一势头在峰会后有所放缓。上个月底，美国国务卿迈克·蓬佩奥突然取消了访问朝鲜的既定计划，理由是朝鲜无核化缺乏进展。
另据德新社9月9日报道，美国总统特朗普赞扬朝鲜举行了一场不展示弹道导弹的阅兵式，称这是有关无核化的“重大和非常积极的表态”。
特朗普9日在“推特”上说：“朝鲜刚刚举行了庆祝建国70周年阅兵式，但没有按照惯例展示核导弹。”
他随后对朝鲜最高领导人金正恩表示感谢，称“我们双方将证明所有人都错了”。
报道称，迈着正步的士兵和坦克9日穿过平壤街头，军机在空中飞行，但阅兵式上没有展示朝鲜的洲际弹道导弹。
在阅兵式现场的美国有线电视新闻网和日本共同社记者说，朝鲜没有展示据信能够打到美国本土的洲际弹道导弹。
分析人士说，在核谈判仍在进行之际，金正恩很可能想要避免激怒华盛顿，因此没有公开展示这些导弹。在平壤的记者说，这次阅兵规模不如以前，而且更加低调。
此外据德国《商报》网站9月9日报道，阅兵总是能向本国人民和世界发出信息。9日，朝鲜利用建国70周年阅兵之机至少象征性地减少了军备。与之前的阅兵不同，金正恩放弃展示理论上可以打到美国本土的洲际核导弹。
据美联社报道，此次阅兵展示的坦克数量也有所减少。相反，阅兵出现了护士和建筑工人等规模宏大的平民方阵，此外还有色彩斑斓的花车。花车上装饰着火车、风力发电设备、太阳能电池等。当天最重要的信息之一是：“为经济建设全力以赴！”
报道指出，在美国总统特朗普和金正恩6月举行的历史性峰会结束几周后，关于朝鲜无核化的谈判就停滞不前。特朗普最近甚至叫停了美国国务卿蓬佩奥计划在朝鲜进行的一轮重要谈判，因为他认为朝鲜无核化缺乏进展。
报道称，美国甚至威胁说，如果外交官们没有取得进展，将和韩国重启军事演习。美国科学家联合会高级研究员亚当·芒特说，在这种情况下，金正恩放弃展示他最危险的武器是“平壤承诺缓和关系的显著标志”。
报道还称，相反，阅兵反映了金正恩在去年与美危机最严重时刻宣布的“新战略”。在宣称原子弹和远程导弹的研发已经完成且朝鲜成为拥核国家后，他想集中精力改善朝鲜人的生活。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost