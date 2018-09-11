马来西亚取消由中国支持的管道项目

马来西亚取消了3个由中国支持的管道项目，此前它已暂停了总额230亿美元的与中国相关项目，批评合同“不公平”且可能与丑闻缠身的一马发展公司有牵连。
马来西亚财政部长林冠英说，被取消的项目是马来西亚本土和婆罗洲岛的两个造价各在10亿美元以上的油气管道项目，还有连接马六甲州与国营石油公司位于柔佛州的一个炼油与石化厂的7.95亿美元管道项目。这些项目均在7月份暂停。
终止油气管道项目的决定是马哈迪在今年5月的大选中再度上台以来马来西亚抵制中国的最明显迹象。马哈迪誓言要削减过度支出，并重新审议所有与北京方面有关的“不平等条约”。“我们要取消管道项目……我已经发出信函。”林冠英说。他还表示，他已致函北京的“有关各方”终止那些项目。
“一带一路”倡议在马来西亚的旗舰计划——东海岸铁路线未被取消，但正接受重新审议。“我们还在（就这条铁路）进行讨论和谈判。”林冠英说。他曾在7月份指出，这条铁路线若要继续修建就必须“大幅”削减成本。
分析人士称，上述项目的取消不大可能导致有关东海岸铁路线的谈判破裂，因为它是马来西亚境内最具战略意义的“一带一路”项目。“就东海岸铁路线进行双赢谈判是符合中国利益的，”欧亚集团亚洲部主任彼得·芒福德说，“该项目的成本调整余地也更大，比如可以大幅缩短其长度。”
马哈迪上月访问北京，双方都主张“加强政治互信”，吉隆坡方面证实马来西亚仍将是中国“一带一路”倡议的一部分。
此前，新加坡和马来西亚实现和解，同意推迟马哈迪曾以成本过高为由誓言取消的一个高铁项目。马来西亚还同意补偿新加坡承受的1100万美元停工成本。
林冠英没有透露马来西亚终止管道合同会产生的取消费用。“那有律师处理。”他说。财政部曾指责说，从中国进出口银行获得的管道项目资金有一部分被挪用购买一马公司名下的土地，以帮助该基金偿还债务。一马公司由马来西亚前总理纳吉成立，据称其45亿美元资金动向不明。
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