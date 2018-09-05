联盟号飞船外壳穿孔系人为 俄方正在调查谁是肇事者

俄媒称，俄罗斯国家航天公司总经理德米特里·罗戈津9月3日表示，对接在国际空间站上的“联盟MS-09”飞船的外壳穿孔是由飞船内部操作导致的，公司正在调查肇事者身份。
据塔斯社9月3日报道，罗戈津说：“对于能源火箭太空公司而言，查清何人造成了飞船损伤、是操作失误还是蓄意破坏、损伤发生在地面还是轨道上等问题事关公司荣誉。目前需要搞清这一切是如何发生的、原因何在。我们想知道（肇事者）的姓名。我们会知道的，绝对会的。”
报道称，罗戈津指出，俄罗斯国家航天公司正在查找所有可能的原因。他说：“当然，小行星撞击的可能性已被排除，因为在飞船内部表面有明显的操作痕迹……但目前要说出准确原因还为时过早。可以肯定的是，这是由不谨慎的人为操作造成的……这是某个专家的技术错误，那里（飞船内部表面）有钻头的划痕。我们不排除任何可能的原因。”
他也表示，目前飞船的所有生产技术环节都在进行核查，以搞清何人曾进入过飞船、做了什么以及何人负责监督。
此前报道称，国际空间站8月30日发生意外减压。空间站宇航员通过逐步封闭各舱段及与空间站对接的飞船，发现“联盟MS-09”飞船外壳上有个2毫米直径的小孔。宇航员当晚用多层环氧树脂封堵住小孔并稳定了空间站气压，次日还在漏气位置补了一层封口胶。
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