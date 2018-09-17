希拉里撰长文狠批特朗普：他做了太多卑鄙的事

据美国《赫芬顿邮报》报道，希拉里16日在《大西洋月刊》上发表长篇专栏文章，文章强调了保护美国民主的重要性，但同时又指出，“如今，美国的民主正遭遇危机”。
文章中，希拉里谴责了特朗普政府拘留数千名移民儿童的做法，以及特朗普拒不接受波多黎各官方公布的飓风“玛利亚”死亡人数。希拉里称，特朗普和他的亲信“做了太多卑鄙的事情，以至于都难以进行追踪”。
除了对共和党领导人进行了尖锐的攻击，希拉里还表示，共和党变得越来越激进和不负责任。她写道：“无论是滥用拖延战术、窃取最高法院席位、在国会选区划分选区、剥夺非裔美国人的选举权，还是压制政府气候科学家，共和党人都是在破坏美国的民主，在特朗普入住总统办公室前他们就已经开始破坏美国的民主。现在，我们必须尽我们所能拯救我们的民主和我们的政治体制。”
随着美国的中期选举临近，民主党人和共和党人纷纷使出浑身解数，为自家政党站台拉票，美媒指出，希拉里此举也是意在为民主党拉票。除了希拉里之外，前总统奥巴马也一改往日低调作风。据海外网早前报道，奥巴马近期多次参加活动为民主党站台拉票，还罕见在一周内两次痛批特朗普，称其行为“疯狂”，并指责共和党包庇特朗普“疯狂”行为。
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