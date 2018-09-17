印度成美国移民最大来源国 7年内猛增83万人

据《印度时报》9月17日报道，美国人口普查委员会上周公布的数据显示，美国的移民人数在美国总人口中占比近14%。换句话说，1/7的美国居民都是外来移民。
2017年美国社区调查的数据显示，就人数而言，美国移民人数在2016年增长了近80万人在2017年7月达到了4450万人。目前美国移民人数在美国总人数中所占的比例达到了一个多世纪以来的最高点，美国移民研究中心（CIS）称其为“创纪录的”增长。
据报道，CIS被视为一个反移民智囊团。CIS对数据进行采样分析后在其报告中说，在1980年前后，美国移民的比例仅为1/16。在2010到2017年之间，美国移民人数中，涨幅最大的外来移民的来源国为印度，增长了83万人，增长率为47%。
美国人口普查委员会对“外国出生人口”的定义是 出生时不是美国公民的个人。“外国出生人口”包括后来获得美国公民身份的移民、绿卡持有者、临时工人（如那些持有H-1B签证的工人）和国际交流生。
报告显示，美国移民人口从2010年到2017年增加了460万。在未来几年内，最近的保护主义措施可能导致美国的“外国出生者”人数逐渐减少，造成这一现象的诸多原因包括工作签证拒发的情况增加、临时工人的签证延期、移民就业滞缓、国际交流生人数下降以及驱逐非法移民等。
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