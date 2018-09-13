转变思路对抗中俄？美海军称要准备好与“大国”作战

据美国《国家利益》双月刊网站9月10日发布的题为《美国海军正准备在大西洋与俄罗斯开战》的文章称，美国海军作战部长约翰·理查森上将说，过去5年内，俄海军在北大西洋变得越来越活跃，这使得美国海军指挥官有必要回归“竞争心态”。
报道称，在接受美国媒体采访时，理查森谈到俄海军在北大西洋的活动时说：“我们谈论的（活动）比我们在过去25年里看到的还要多。”他还说，中国海军“在海上威胁方面，对我们来说无疑是一场不断加剧的竞争”。
新任美国潜艇部队和北约盟军潜艇司令部指挥官查尔斯·理查德中将在8月3日上任时更直白地说：“准备战斗！”理查德说：“只有做好战斗准备，我们才能有望避免战争。如果战争无法避免，我们国家期待并要求我们取得胜利。我们不会失败！”
报道认为，两位将军的警告反映了美国2018年国防战略中描述的威胁，该战略要求使美军把与俄中的“大国”竞争成为首要重点，而不是打击恐怖主义。
前不久，美国海军宣布重启第二舰队，指挥海军在美国东海岸和北大西洋海区的行动，以应对俄罗斯对北约盟友构成的日益严重的威胁。
海军说，应对这一威胁需要整个部队转变思想。海军对“任务与意志”网站说：“我们的海军领导人明确表示，每名官兵都需要采取更具竞争性的思维方式。为了保持美国的海上优势，我们不仅要在海军内部，而且必须要和其他军种、盟友与伙伴一道，集中精力提高我们的作战杀伤力和备战能力。”
报道评论称，好战的俄军令海军尤其担心。2016年，海军上将詹姆斯·福戈三世说：“一支高效、训练有素、技术先进的俄罗斯潜艇部队正在再次挑战我们。俄罗斯潜艇正在大西洋游弋，测试我们的防御能力，对抗我们的制海能力，为复杂的水下战场做好准备，以便在未来的冲突中占据优势。”
然而，当被问到有关理查森接受美国媒体采访的问题时，国防部长詹姆斯·马蒂斯说：“我们关注着所有潜艇的活动。（我）并不担心。”
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