日本扩大与马来西亚防务合作

日本防卫大臣小野寺五典11日与马来西亚国防部长穆罕默德·萨布举行会谈，就促进防务合作签署了备忘录。
备忘录中明确表示“推进部队间交流和防卫装备品合作”。日本政府将推进与包括东盟成员国在内的印太地区国家的合作，以牵制扩大基础设施投资和推进南海军事基地化的中国。
小野寺五典在会谈中表示：“为了国际社会的稳定与繁荣，海上航行自由和法治十分重要。”
虽然没有指名道姓，但此番发言明显是针对中国。关于南海问题，日马两国一致认为需要基于国际法和平解决。签署备忘录是日本首相安倍晋三提出的“自由开放的印度洋-太平洋战略”的一环。
除了经济合作外，两国还将在安全领域加强合作，以对抗中国的海洋活动。日本还推进了与东盟各国的合作。
在日本与东盟防务当局于9至10日举行的副部长级会议中，日本政府表明了在援助各国军队能力建设和装备品领域开展合作的方针。
日本准备在包括南海和印度洋在内的海域提升存在感，自8月下旬起派海上自卫队“加贺”号直升机护卫舰实施长期航海。“加贺”号将停靠菲律宾、印度尼西亚和斯里兰卡等国的港口，与各国军队开展训练。
小野寺五典8月访问了印度和斯里兰卡，与两国国防部长等举行了会谈，其间与印度军方确认将磋商签署互相融通物资和劳务的《相互提供物资与劳务协定》。
【共同社东京9月11日电】日本防卫相小野寺五典11日与马来西亚防长穆罕默德在防卫省举行会谈。关于中国推进军事基地化的南海问题，双方一致认为，为了基于国际法和平解决，各国应当携手努力。小野寺表示：“为了国际社会的稳定与繁荣，海上航行自由和法治十分重要。”
小野寺介绍了朝鲜为逃避基于联合国安理会决议的制裁，在海上转移货物的“倒货”情况。穆罕默德表示，在朝鲜采取面向无核化的具体行动之前，“应切实履行制裁”。
两人还签署了备忘录，内容包括促进防卫部门间的高层交流、推进自卫队和马来西亚军队的联合训练等部队交流。
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