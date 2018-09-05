马云：企业不能一面制假售假 一面到年底捐款

“我喜欢公益的心态，商业的手法。但今天往往倒过来，公益的手法，商业的心态。”马云在场抨击了当前一些企业披着公益外衣行事的现象。
马云分享了对慈善和公益的不同理解。他说，“慈善是有钱人的权利，但公益是每个人的权利，看你唤醒了多少人的爱心。慈善是一种积德，公益是一种修行。把慈善做得太public（公开化），就会变味。把公益做的太private（小众），就会缺乏影响力。”
马云认为，每年一些公益排行榜本身就不公平，这些排行榜根据捐款金额来排名。他说，如果按照这样的标准，乡村教师永远排不上。“捐钱多的人应该得到尊重，但是捐钱很少的人同样值得尊重。”
马云认为，一个人做很多不是公益，很多人做一点点才是公益。做公益不是说明你了不起，也不是了不起才能做公益，但是了不起的事情必须由公益执行。
研究人员发现，捐赠金钱实际上比获得金钱能带来更多快乐。马云对此他无比认同，他说，“公益是治愈我们自己和地球最好的良药。做公益不是给别人看，心态决定姿态。面对未来，光有情商智商，还要爱商，人才能和机器不一样。”
在阿里巴巴，从2015年马云向全体员工发出“每人每年公益3小时”的倡议以来，截至2018年5月，阿里巴巴员工累计34.1万人次申报“人人3小时”，共计公益时48.3万。
2018XIN公益大会由阿里巴巴公益、蚂蚁金服公益和马云公益基金会共同主办。阿里巴巴董事局副主席蔡崇信、壹基金创始人李连杰、约旦王后拉尼娅等出席。
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