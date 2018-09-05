陈水扁再抛“公投”言论 台媒：早已沦为“麻烦制造者”

台媒称，台当局前领导人陈水扁在日本《产经新闻》9月5日刊登的“访问”中表示，台当局面对大陆“强力打压”的“严重危机”，应早日举行所谓“公投”，明示台湾“不想成为中国的一部分”。
据台湾“中央社”网站报道，《产经新闻》说，这是陈水扁近10年来首次接受媒体访问，但考虑到他不得直接接受媒体采访的限制，访谈是以恳谈会的形式进行，除了记者之外，还有多名旅居日本的台湾团体干部参与。
根据《产经新闻》的报道，陈水扁认为蔡英文当局在两岸关系上坚持所谓“维持现状”，是采取守势。他建议推动岛内民众投票，努力明示台湾“不想成为中国一部分”的所谓“民意”，让国际社会知道。
另据台湾联合新闻网9月5日报道，日本《产经新闻》9月5日以头版头条刊出对台湾当局前领导人陈水扁的专访。对此，台中监狱副典狱长李进国，9月5日早上表示“尚不知道陈水扁接受日媒采访，并刊于报纸上，将搜集相关资料进行了解，若有违规处，将作评估处置”。
报道称，因贪污及洗钱入狱获保外就医的陈水扁，外出参加活动聚会必须向台中监狱申请，狱方会予“三不”、“五不”限制，其中“不接受媒体采访”、“不谈及政治”对他有所限制，而现今他居家接受外媒采访，中监是否同样予以限制？
李进国9月5日早上表示，将搜集相关资料，若有违规处，将作评估处置。
此外据台湾联合新闻网9月5日报道，仍在保外就医的陈水扁，是相隔10年首度接受媒体访问。对此，国民党团书记长曾铭宗表示，陈水扁不断挑战底线，对于是否再继续保外就医，台当局法务机构要再进一步审视。
日本《产经新闻》提到，由于顾虑台当局限制其“不能直接接受媒体访问”，因此这次的访谈是用陈水扁与多个在日台湾团体干部恳谈会的方式完成，时间是9月2日午后在高雄市区的某栋大楼内。
又据台湾联合新闻网9月5日报道，国民党团总召江启臣表示，陈水扁此时接受访问，明显针对台湾地区“九合一选举”而来，意在与蔡英文路线做出切割，凸显自己支持的参选人。
江启臣认为，陈水扁其实并无新的说法，其所谓“公投”以及“战斗思维”在2000年至2008年都已经采用过，但结果不但升高两岸对立，最要紧的是使台当局几乎失去美国的支持，被归类为“麻烦制造者”。
江启臣表示，如今大陆比陈水扁执政时期实力更加强盛，同样的策略除了重蹈覆辙外，可能还带来更大的反作用力，陈水扁现在不是台湾地区领导人，话当然可以讲的开，但有多少实践价值，就必须审慎考量了。
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