大陆曝光“台谍案”：两岸紧张态势可能升温

海外媒体称，央视15日晚间称，破获百余起台谍案。国台办发言人安峰山16日称，大陆要求台湾有关方面“立即停止对大陆的渗透破坏活动”。安峰山是以应媒体询问的名义作出上述书面表示的。
破获百余起台湾间谍案
据台湾“中央社”9月16日报道，安峰山称，一个时期以来，台湾间谍情报机关以大陆为目标，大肆加强情报窃取和渗透破坏活动。为此，国家安全机关组织开展专项打击行动。
他还说，大陆要求台湾有关方面立即停止对大陆的渗透破坏活动，避免对日益复杂严峻的两岸关系造成进一步伤害。
另据台湾中时电子报9月16日报道，央视15日以大篇幅专题报道台湾间谍渗透策反赴台大陆学生，详尽介绍三案例并曝光相关台湾军情局人员资料。
央视报道，大陆国安机关部署开展“2018雷霆行动”，先后破获百余起台湾间谍案件。报道称，近来台湾间谍情报机关，瞄准大陆赴台青年学生群体，尤其是国防科工专业学生，多次取得航空航天领域相关情资，“采取金钱收买、感情腐蚀、色情引诱以及网络勾连等多种方式，极力向祖国大陆渗透，大肆策反发展人员，布建间谍情报网络，严重损害两岸和平发展大局，严重危及国家安全和利益”。
报道称，18岁陆生小哲，赴义守大学交流时结识“许佳滢”，许女对小哲照顾有加，两人发生了关系。在小哲回大陆时，许女要求小哲拍下学习内容，小哲向许女提供了近百份国防科工情报，也得到了4.5万元人民币报酬。之后国安机关揭露许女本名许莉婷，是间谍，比小哲大16岁。
另两个例子，是就读政治学系的大陆女生小刘，到淡江大学交换，被“陈小自”搭讪后屡屡招待，后来他要小刘找熟人，到某个航展拍些资料，才被揭穿他是情报局间谍陈泰宇；此外，陆生小路被台谍“林庆哲”搭上线，要小路提供航空航天类信息，当作兼职赚外快，后来也查出他本名林家辅。
此外据台湾《旺报》网站9月16日报道，在央视的台谍专题节目中，指政治、经济、国防、科工等专业的陆生，是台谍最喜欢吸收的对象。受访的大陆安全部门干警表示，在一些看似普通的平常交往中也隐藏危险，大陆学生因为远离家乡，交友心切，台谍会利用这样的心理特点，找机会接近。干警说，鼓励陆生回到大陆后投入公务员系统，是台湾间谍最感兴趣的，“一旦学生进入到重要核心敏感位置，再想拒绝台湾间谍提出更加深入、重要的情报活动要求，台湾间谍就会撕掉温情面具，把之前大陆学生和他交往的活动证据作为把柄，来要挟他们就范”。
又据香港《南华早报》网站9月15日报道，在两岸紧张关系持续升级之际，央视报道，北京指责台湾通过勒索强迫赴台学习的大学生为其收集有关大陆的情报。
报道指出，大陆一些大学已经建议本校学生观看央视相关节目，避免成为台湾情报机关的目标。
大陆防范间谍反击“台独”
据台湾《旺报》网站9月16日报道，15日是大陆“全民国防教育日”，央视刊播“反台湾间谍工作集中报道”，以“提高反间防谍能力”。而大陆动作之大，引发外界臆测，是否与周泓旭案、新党青年军王炳忠等案件在台湾接连曝光有关。
报道称，大陆涉台人士指出，大陆媒体关于“反台谍”相关报道，很明显是冲着民进党当局而来。
该人士强调，民进党当局操纵台湾情治单位，频频无中生有、蓄意捏造，北京是被动作出反应。
“相信还会有下一步动作”，该人士直言，北京既然已经出招，就不会仅止于在媒体曝光报道而已，其实有些台湾人在大陆私底下做什么事，大陆不会不知道。
此外，该人士还认为，大陆主动曝光相关报道，除警告台湾当局，可能还有“敲山震虎”、剑指美国特朗普政府的意思。除了美国频打“台湾牌”，其实少数台湾人在大陆也是替华盛顿收集情报，这些北京也都知道。
两岸紧张态势可能升温
据路透社9月16日报道，中国大陆16日指责台湾地区间谍机关以“渗透破坏”为目的加紧窃取情报，警告台湾当局不要对已然紧张的两岸关系造成进一步伤害。另一方面，中国大陆正通过新的身份证件和其他优惠措施鼓励台湾人前来定居。
另据台湾《旺报》网站9月16日报道，大陆15日起主动播报“台湾间谍”的行动，还罕见地先透过微博宣传将在央视《新闻联播》《焦点访谈》揭露相关消息。国民党民代认为，这显示两岸关系进一步恶化，两岸恶性螺旋不断提升绝非好事。
国民党民代赖士葆表示，最近台湾炒作“美国在台协会”新馆要美军派陆战队，蔡英文妄称“选举充斥假消息，甚至来自对岸”，大陆自然会有回应动作，加上年底选战，这样宣传、你来我往，“双方火车对撞”。
此外，台湾《旺报》网站9月16日刊登文章称，大陆媒体曝光“反台谍”相关报道，凸显两岸角力全面升级。如今北京罕见大篇幅报道涉台间谍活动，预示着两岸关系进一步恶化。
报道指出，近年两岸关系紧张态势升温，只是过往几乎集中在政治、对外关系乃至经济、民生等台面上的角力，但从北京罕见曝光涉台间谍案来看，眼下两岸恐怕正在上演一场台面下的斗争戏码。
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