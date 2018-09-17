英拉现身俄罗斯和白俄罗斯 心情大好连晒多张照片

过去的一个周末，流亡海外的泰国前总理英拉打破沉默，连续在其社交媒体上发文展示自己的近况。英拉称，自己和哥哥他信一起前往了俄罗斯莫斯科，并参观了红场。随后她又晒出多张照片显示自己正在白俄罗斯旅游。照片上的英拉笑容灿烂，看上去心情大好。
据泰国《民族报》报道，15日，英拉先是在其脸书账号上表示，自己正和哥哥他信一起在俄罗斯首都莫斯科旅行，此行是为了一起看望哥哥住在莫斯科的朋友。
久违的来到莫斯科让英拉十分感慨，她表示：“我好久没有来到这里了，所以抓住机会在当地漫步。这里发生了很大变化，道路变宽了，人行道也十分干净整洁，吸引了更多的游客和更多的经济活动。”英拉也分别晒出了与哥哥他信的合影，以及自己在红场参观的照片。
16日，英拉更是连发多张照片，称自己已经到了白俄罗斯，并提到这是自己首次来到这一国家。在白俄罗斯旅游的英拉似乎心情不错，她在一些小的商铺前拍照留念，笑容灿烂。
2017年8月25日，泰国原定举行对英拉“大米收购案”的宣判因英拉因病无法出席而延期。此后，泰国政府确认英拉已经逃离泰国，英拉也一直被泰当局通缉。近一段时间来，他信、英拉兄妹二人频频被曝现身英国、新加坡、日本、美国、俄罗斯等地，也一直吸引着泰当局和外界的关注。
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