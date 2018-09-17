日本潜艇在南海演习，向中国示威

日本防卫省周一表示，一艘日本潜艇在南海举行了军事演习。华尔街日报指出，此举是在叫板已在该地区提出广泛领土主张的中国。
日本防卫省表示，这次演习是9月13日举行的，参加演习的包括日本潜艇黑潮号(Kuroshio)、三艘日本驱逐舰和五架日本飞机。
日本防卫省的一名官员称，黑潮号当时是在前往越南金兰湾海军基地访问越南海军的途中。这是日本潜艇首次抵达该基地。
日本防卫省表示，这是日本防卫省首次宣布日本潜艇在南海进行了演习。《朝日新闻》(Asahi Shimbun) 早些时候报道了这次演习。
中国已通过建设基地以及部署导弹加强了在南海的活动。这是中国国家主席习近平一项更广泛计划的一部分，该计划一方面旨在维护中国对这一长期以来宣称拥有主权的领土的控制权，另一方面是把中国的防御边界进一步向太平洋纵深扩展。
每年有高达三分之一的全球贸易经由这片面积135万平方英里的海域运输，这一海域还被普遍认为蕴藏着丰富的石油和天然气等自然资源。中国表示历史上就拥有南海几乎全部区域的主权，并拥有捍卫这些主张的权利。
日本和美国已表达了对南海军事化的担忧。
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