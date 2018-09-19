库克再谈新iPhone高价：很值 合下来一天也就1美元

9月19日上午消息，新的iPhone XS和iPhone XS Max价格昂贵，但苹果首席执行官蒂姆·库克认为，苹果的创新值这个价。
“我们希望生产出适合所有人的iPhone。”库克周二在早安美国节目中接受罗宾·罗伯茨（Robin Roberts）的采访时说道。库克他一边夸耀苹果的最新款iPhone，一边不忘为手机越来越高的价格做辩解。新款iPhone XS起售价为999美元，iPhone XS Max则为1099美元，512GB内存的iPhone XS Max则售价高达1349美元。
“其实，大多数人在购买新iPhone手机时会选择跟他们的手机运营商签署优惠合作方案，每个月支付的金额事实上并不多，”库克说，“就算是售价在1000美元以上的手机，大多数人也只需每月支付30美元，合下来一天也就1美元左右。”
其他产品方面，库克还提到了Apple Watch Series 4上新推出的健康监测功能，包括跌倒监测和心电图功能等，以及周一发布的iOS 12。他还表示，虽然iPhone、Apple Watch和AirPods等产品的组装是在中国，但零部件来自各个地方，其中也包括美国。
库克也在采访中宣扬了苹果的爱国立场。苹果在今年8月份市值破万亿美元，但“只有美国这片土地才能孕育出这样的公司”。他还说，苹果在美国一共创造了200万个就业机会，并将在未来五年内在美国投资3500亿美元。
苹果暂未立即评论。
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