文在寅携韩国四大财阀访朝 欲推进大规模经济交流

为了加速朝鲜半岛的和平破冰，韩国总统文在寅于9月18日上午直飞平壤，与朝鲜最高领导人金正恩展开3天2夜的历史性会谈。根据青瓦台分别在9月16与17日公布的会前说明，在政治交涉外，文在寅也邀请了三星、SK、LG与现代集团等“四大财阀家族”共赴平壤——其中，最引人注目者，即是涉入朴瑾惠、崔顺实国政干预行贿案的“三星少主”李在镕。
据台湾联合新闻网9月17日报道，文在寅9月18日的朝鲜行程，让他成为继金大中、卢武铉之后，韩国史上第三位访问平壤的现任总统。
报道称，青瓦台方面强调，韩国方面对于“文金平壤会”的期待，主要仍以核武谈判为主，文在寅亦将全力说服金正恩提出“核武设施清单”，以作为联合国与国际能源总署后续监督朝鲜解除核武装的进程依据；并让文在寅能向美方交代、借以增加“特金二次会”的可行性。
据韩国媒体表示，在政治性的访问活动外，文在寅和金正恩也可能针对经济合作进行突破性地磋商，像是朝鲜东海岸的“元山观光特区”，也可能是韩国访问团次日的行程焦点。
报道称，根据青瓦台16日公布的访问团名单，文在寅本次出访也邀请了17名商界代表；其中，韩国“四大财阀家族”——三星、现代、SK、LG——全都有大佬出席。
随访名单中，LG集团派出会长具光谟（40岁，LG第四代会长，具家第四代），SK集团派出会长崔泰源（58岁，SK第三代会长，崔家第二代），现代集团则派出集团会长玄贞恩（63岁，现代第二代会长郑梦宪的遗孀），现代-KIA汽车集团则派出副会长金容焕（会长是曾与弟弟郑梦宪争夺家族主导权的郑梦九）。至于最大财阀三星集团，则让年初才勉强出狱的“集团太子”李在镕（40岁，三星李家第三代）陪同出席。
报道称，尽管李在镕行贿案一度被视为韩国清算财阀金权政治的关键一步，但李在镕一审却仅被判处5年徒刑；今年2月的二审结果更变成4年缓刑，当庭被释放的李在镕自此重回集团高层，本次更是高调受邀，与文在寅一同赴朝鲜参加历史性的访问。
“（李在镕）他的诉讼归诉讼，朝韩的商业合作那又是另一回事。”在访朝随行名单公布后，青瓦台秘书长任钟晢17日也如此回应，坚持李在镕访朝合作与他目前还未结束的三审贪腐官司“不会有关系”；至于三星集团与李在镕本人，目前对外界质疑与询问，则都低调不回应。
【共同社首尔9月18日电】韩国政府在总统文在寅的随行成员中安排了包括韩国最大财阀三星集团实际一把手、三星电子副会长李在镕等四大财阀高管在内的17名经济界人士。着眼于朝
鲜为无核化采取措施后国际社会将放宽经济制裁，此举可能是为了表明推进大规模经济交流的意愿。
文在寅的随行人员中有部长等14名正式随行人员和政界相关人士、民间人士组成的53名特别随行人员。经济界人士在特别随行人员中阵容最大，其中还包括2016年关闭的南北经济合作项目开城工业园区的进驻企业代表。
经济界人士等计划在平壤与朝鲜内阁副总理李龙男进行面谈。希望与韩国实现经济合作的朝方的反应将备受关注。韩国青瓦台负责与民沟通的首席秘书尹永灿18日表示，受制裁影响，经济合作存在限度，“若考虑未来的可能性，则经济界的作用值得期待”。
文在寅智囊之一的统一外交安全特别助理文正仁、大韩体育会会长李起兴以及已故前总统金大中三子、开展南北交流项目的民间团体代表金弘杰等人也一同访朝。
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