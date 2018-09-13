“特朗普正在结账离开亚洲”：对此澳大利亚应该怎么办

美国视亚洲为“偏远地区”
唐纳德·特朗普正在结账离开亚洲。他取消了原定11月出席的亚洲两大规模最大的年度峰会行程。因此，他届时顺道访问澳大利亚的可能性也消失了。这刚好证实了人们从他在该地区进行的各种政策冒险中得出的印象。
金正恩仍然拥有他在新加坡峰会之前所拥有的全部核破坏能力，但包围朝鲜的稳固的制裁墙已经崩塌。特朗普与金正恩打成0比1。特朗普正在推进一场同时损害美中两国利益的贸易战。特朗普已经表示，他最终希望从韩国和日本撤走美军基地。
这些基地对于美国在该地区投送力量及站稳脚跟的能力来说至关重要。美国越来越给人一种印象，即它认为亚洲是一个可有可无的临时演员。即便在美国官员试图让他们的亚洲盟国放心、保证他们将完全支持该地区时，国防部长吉姆·马蒂斯等特朗普内阁中最严肃的官员也在无意间发出这样的信号，即亚洲处在美国不断萎缩的宇宙的边缘。
马蒂斯6月份在新加坡举行的香格里拉对话上说，“美国到印太地区是要常驻下来”，因为这是“主要战区”，不过他一再称该地区为“偏远地区”。因此，包括澳大利亚在内的一些国家需要制订应急计划，以便在一个距离美国日益遥远、而中国的存在却日益明显的地区找到安全。
印尼正崛起为地区强国
休·怀特把我们的注意力引向印度尼西亚。在一篇新作中，这位澳大利亚国立大学教授、前澳大利亚首席防务战略家指出，印尼“对于澳大利亚的潜力远比我们以往任何时候的想象重要得多”。首先是印尼不断增强的经济比重。
怀特在《澳大利亚外交》杂志上撰文说：“到2030年，澳大利亚的新潜艇可能刚刚开始服役，印尼的国内生产总值将是澳大利亚的3倍，几乎达到日本的规模。”怀特认为：“财富是国家实力的终极基础，因此它们将会、且应当会使印尼成为一个非常强大的国家。”
其次是印尼的战略潜力。“印尼不断增强的国力对澳大利亚来说既是好消息也是坏消息，这将使它既成为一个更有价值的潜在盟友，也成为一个更加危险的潜在对手。”怀特指出，尽管印尼是唯一强大到足以对澳大利亚构成严重威胁的近邻，但它也是唯一能帮助澳大利亚“阻止潜在对手入侵到对我们海岸的攻击距离内”的国家。印尼有可能成为澳大利亚在牵制中国方面的“最重要的盟友”。
但是，如果这样的关系要想发展，顺其自然是行不通的。它必须由政府策划——而这意味着必须经由领导人的过问。
澳或考虑拉印尼进“印太”
因此，斯科特·莫里森兑现前总理马尔科姆·特恩布尔周末访问雅加达的约定是英明之举。澳大利亚新总理与印尼总统佐科·维多多签署了一项贸易和投资协议，这与“全面战略伙伴关系”协议都是坚实的步伐。但是，巩固更紧密关系的下一步措施是什么？
澳大利亚前外交部长朱莉·毕晓普建议，“澳大利亚和印尼可以与印度和日本一起结成一个紧密得多的集团”，从而把地区的四个民主国家团结在一起。毕晓普说：“印尼正在远离不结盟运动，他们对中国的戒心大大增强了。他们正在向印度和日本进一步靠拢，这与澳大利亚一拍即合。”
看起来现在无疑是加强战略信任纽带的合适时机。澳大利亚和印尼不仅都在寻求防范中国崛起的保障，而且两国也不存在任何重大争端，佐科·维多多也对他的南方主要邻国抱有相当的好感。
事实上，他甚至不排除恢复印尼总统苏哈托和保罗·基廷在1995年达成的《保卫安全条约》的可能性。但是这个设想涉及的是两个国家。它将有助于阻止这两个邻国可能转向相互猜疑，甚至有助于在一个稳定性正迅速下降的地区营造某种稳定。
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