大众因柴油门遭投资者索赔数十亿美元

英媒称，德国大众汽车公司10日被投资者告上法庭，公司因柴油车排放造假丑闻导致股价受挫，原告方希望获得数以十亿美元计的损失赔偿。
据路透社9月10日报道，该案包括1670项股东诉讼，要求公司为丑闻赔偿92亿欧元（约合107亿美元）。这宗丑闻于2015年9月曝出，大众汽车迄今已为此支付各种罚款达274亿欧元。
不过，主审法官克里斯蒂安·耶德在诉讼程序开始时对不伦瑞克高等地区法院表示，由于诉讼时效的原因，可能只对部分主张给予考虑，但没有给出具体数字。
报道称，部分原告的代理律师安德烈亚斯·蒂尔普表示，他相信他代理的约50亿欧元索赔要求中有20亿欧元比较有希望兑现。
耶德法官表示，这宗案件案情复杂，有许多法律问题有待厘清。
报道称，原告认为，大众汽车未能尽职地向投资者告知丑闻的财务面影响。这宗丑闻是在美国国家环境保护局于2015年9月18日发出“违法通知”后才被公之于世。
原告声称，若投资者能先行得知大众汽车在尾气排放测试上作弊的犯罪行为，就有可能早一点卖出股票或者避免买进，从而免于亏损。在有关当局公布大众柴油车尾气排放污染的违法层级后，大众汽车股价在几天内下跌37%。
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