担心引发美国不满 格陵兰机场升级改造没选中企

英媒称，格陵兰岛9月10日选择丹麦作为其两座机场升级改造计划的合作伙伴。
据路透社9月10日报道，这个北极地区的岛屿是丹麦的一处自治区域，丹麦担心中资会引发美国不安。自格陵兰岛自治政府总理基姆·吉尔森去年访问北京以来，中国对该地区机场项目的投资就被提上了议事日程。
报道称，吉尔森10日同意让丹麦支付7亿克朗（1丹麦克朗约合1.039元人民币——本网注），从而拥有卡拉利特机场公司33%的股权，这是为建设、拥有并运营在格陵兰首府努克以及旅游胜地伊卢利萨特的机场而设立的一家政府所有的企业。
吉尔森10日在努克与丹麦首相拉尔斯·勒克·拉斯穆森举行会谈，他还同意让丹麦为这一项目提供4.5亿克朗的贷款，并为北欧投资银行发放的另外4.5亿克朗提供政府担保。
报道称，今年1月，中国政府提出了“冰上丝绸之路”计划，要开辟因全球变暖而出现的航道，并鼓励本国企业在北极地区建设基础设施。
一家中国建筑公司随后出现在了有意投资格陵兰岛机场项目的6家公司之列，据估计，该项目将耗资36亿克朗。
报道称，格陵兰岛本身也渴望从北极地区日益增加的活动中受益，它计划扩大自己的机场，从而满足与欧洲和北美之间的直航需求。
拉斯穆森今年6月表示，丹麦政府评估后认为，格陵兰岛机场项目对这些地区具有重大影响。目前，丹麦政府仍负责处理格陵兰岛的外交与安全政策事务。
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