中国转变强硬态度 王岐山刘鹤出面安抚美企

美媒称，在中美贸易战没有任何缓解迹象之际，中国领导人加大对美国跨国公司的魅力攻势，同时淡化早些时候的报复威胁。
美国总统特朗普（Donald Trump）9月7日威胁中国要再加增一轮惩罚性关税。特朗普称，如果北京不改变其贸易做法，他已经准备好对所有进口美国的中国商品征收关税。
在发出这一威胁的同时，美国政府正准备推进对价值2,000亿美元的中国进口商品征收新一轮关税，其中包括电子产品和家居用品等许多日常消费品。
另一方面，美媒认为中国方面似乎转变了对美策略。《华尔街日报》9月11日报道称，在向美国企业接触时，中国政府传递了一个安抚人心的信息。
中国国家主席习近平的首席经济政策顾问刘鹤在8月举行的一场会议上告诉到访的美国商务代表，美国企业在中国的业务不会成为北京方面对贸易纠纷进行反击的目标。据知情人士透露，刘鹤说，中国政府不会允许报复外国公司的事情发生。
文章称，此时，中国政府正在改变策略，避免与美国的贸易斗争吓跑外国投资者。 更多的示好举措可能在本周末出台。届时中国国家副主席王岐山将会见一批华尔街大亨，其中包括摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co., JPM）、花旗集团（Citigroup Inc., C）和黑石集团（Blackstone Group, BX）的高管。一位中国官员透露，王岐山将向这些高管传递的信息是一切照旧。
《华尔街日报》称，与几个月前相比，中国政府的态度发生了明显的转变。当时特朗普政府开始加大对数百亿美元中国商品加征关税的威胁，北京方面则誓言要以牙还牙。那时王岐山曾警告美国商业领袖，美国企业可能受到波及。习近平则告诉其他人士，北京方面将对美国发起反击。
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