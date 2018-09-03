马哈迪：让中国人到马来西亚置业 本地人将失立足之地

马来西亚首相马哈迪（Mahathir Bin Mohamad）周六（1日）出席经济事务部举办的国家与当地人前景大会。马哈迪在问答环节指出，若政府继续开放大门让中国人到马来西亚置业居住，当地人将失去立足之地，甚至被迫迁出城市。但若中国人是以投资者身份在马来西亚投资，他无任欢迎。
马哈迪在问答环节中被问及马来西亚政府向中国打开贸易大门的影响，及政府如何帮助本土企业与中国竞争。
他回答说，现在中国人都具备知识，勤奋、聪明也精于营商，不再像从前那样以苦力身份到马工作。因此如果接受300万名中国人移居马来西亚，本地人恐难以与他们竞争。
重新审视「森林城市」计划
马哈迪强调，政府欢迎中国人和其他外国人以投资者的身份到马来西亚，但绝不允许大量中国人移居。「现阶段我们还无法与中国人竞争，所以移居到这里的中国人不能再增加。马中两国在政治上可以合作，但在商业上，因为我们的某些不足，我们仍无法与他们竞争。」
马哈迪8月27日宣布，禁止外国人购买南部柔佛州的碧桂园「森林城市」项目，强调不会向外国人发放签证让买家在当地居住，以保障大马人的住屋需求。该决定引起激烈反弹，内阁讨论后决定，森林城市的房地产可以继续卖给外国人，但不允许这些外国人长期居留。
马来西亚经济事务部长阿兹敏（Azmin Ali）指出，政府将重新审视「森林城市」发展计划，因为有关交易并非在马来西亚进行，且马来西亚没有从中获得经济利益。
马哈迪亦提醒在场逾2000名企业代表应努力赚钱、提高竞争力，而不是靠政府施舍。他强调：「希望联盟宁可输掉选举，也不愿一味地满足本地人的要求。」（多维新闻）
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