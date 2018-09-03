美撤销对巴基斯坦3亿美元军事援助 两国关系雪上加霜

外媒称，由于认为巴基斯坦未能对好战分子采取果断行动，美国军方称，最终决定取消向巴基斯坦提供此前已被搁置的3亿美元援助，美军此举使不断恶化的两国关系雪上加霜。
据路透社9月1日报道，这笔所谓的“盟国援助基金”是美国总统特朗普年初宣布大规模暂停对巴援助的一部分，他当时指责巴基斯坦用“谎言和欺骗”回报美国昔日的援助。特朗普政府说，伊斯兰堡为叛乱分子提供避难所，这些叛乱分子在邻国阿富汗发起的战争已经持续了17年，但巴基斯坦否认了这一指控。
但是，美国官员此前并未排除这样一种可能性，即如果巴基斯坦改变自己的行为，它就可以重新获得这份支持。
报道称，特别值得一提的是，美国国防部长马蒂斯在今年夏天结束前有机会批准这项3亿美元的“盟国援助基金”——如果他看到巴基斯坦对叛乱分子采取实际行动的话。一名美国官员对路透社说，马蒂斯没有选择这么做。
五角大楼发言人科恩·福克纳中校说：“由于巴基斯坦在支持南亚战略方面没有采取果断行动，余下的3亿美元已另有安排。”
福克纳说，一旦国会批准，五角大楼计划将这3亿美元用于“其他紧急事项”。他说，今年早些时候国会还剥夺了为巴基斯坦提供的“盟国援助基金”中另外的5亿美元，这使被扣留的资金总额达到8亿美元。
报道称，这一消息是在美国国务卿蓬佩奥和美国最高军事长官邓福德上将预计将访问伊斯兰堡之前披露的。马蒂斯8月28日曾对记者说，打击好战分子将是“此次讨论的主要内容”。
阿富汗战争问题专家认为，巴基斯坦境内的好战分子避难所为这些与塔利班有染的阿富汗叛乱分子提供了策划致命袭击、在地面攻势结束后重整旗鼓的地方。
报道称，五角大楼的决定表明，一直寻求改变巴基斯坦行为的美国仍在加大对巴基斯坦安全机构的压力，这还凸显出伊斯兰堡尚未作出华盛顿希望看到的那种改变。
华盛顿智库史汀生中心南亚项目联席主任萨米尔·拉尔瓦尼说：“这是在以精确的、渐进的方式加大对巴基斯坦的施压。”
另据塔斯社9月1日报道，美国最终决定取消向巴基斯坦提供3亿美元的援助，路透社援引美国国防部发言人福克纳的话报道了这一消息。
报道称，这里指的是原本旨在用于协助巴基斯坦开展反恐行动的资金，但在美国总统特朗普宣布南亚新战略后，这笔资金被冻结。当时有消息称，在美国政府没有看到伊斯兰堡彰显反恐决心的切实举措之前，约8亿美元的资金将一直被冻结。
报道称，今年早些时候，美国政府曾彻底拒绝向巴基斯坦拨款逾5亿美元，如今剩下的3亿美元也拒绝提供了。
“由于巴基斯坦缺乏支持南亚战略的果断行动，剩下的3亿美元将被重新分配。”福克纳解释说，如果得到国会的批准，这些钱将被用于其他“特殊优先事项”。
报道称，在美国于2017年8月公布南亚和阿富汗新战略之后，华盛顿与伊斯兰堡之间的关系开始恶化，当时巴基斯坦被指控支持反对美军及其盟友的阿富汗极端组织。2018年1月初，美国国务院宣布决定在巴基斯坦没有采取打击极端组织的果断措施之前，暂停向巴基斯坦提供安全援助。
巴基斯坦国防部长胡拉姆·达斯特吉尔汗在今年5月接受彭博新闻社采访时表示，尽管特朗普决定冻结援助，但伊斯兰堡不打算破坏与华盛顿的关系。他同时驳斥了美国方面对伊斯兰堡在铲除恐怖主义方面无所作为的指责。
达斯特吉尔汗强调，在他国家的领土上没有恐怖分子的避难所，但美国不停地将其在阿富汗所有失利的责任转嫁到巴基斯坦身上。
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