欧委会主席容克呼吁欧盟推行强力外交：用一个声音说话

外媒称，欧盟委员会主席让-克洛德·容克9月12日在欧洲议会发表年度演讲时说，欧洲必须成为“全球参与者”，要拥有与其经济实力匹配的强有力外交政策。
据英国《每日电讯报》网站9月12日报道，在斯特拉斯堡欧洲议会发表盟情咨文时，容克呼吁欧洲在面临“贸易和货币战”之际，维护国际秩序，从而抨击了美国总统唐纳德·特朗普的“美国优先”做法。
这位欧盟委员会主席说：“我们必须成为更伟大的全球参与者。”然后他又用英语补充说：“我们是全球支付者，但我们也必须成为全球参与者。”
容克说，欧盟必须采取更多措施推动欧元成为世界货币。他质疑称，既然只有2%的能源进口来自美国，欧洲为什么还要以美元支付80%的能源账单。
另据路透社9月12日报道，欧盟委员会主席容克12日说，欧盟必须作为世界一大力量展示肌肉，他谈及美国总统特朗普规避国际义务时的态度是批判性的。
报道称，容克已进入作为欧盟委员会主席的最后一年，在斯特拉斯堡发表的一年一度面向欧洲议会的盟情咨文讲话中，他敦促欧盟国家弥合在预算、移民和其他问题方面的愤怒分歧，以抓住影响世界的机会。
容克表示，“只要欧洲能用一个声音说话，我们就可以对外施加更大的影响力”，“当前的地缘政治局势对欧洲有利”。
报道称，容克没有直接评论特朗普或美国的政策，但助手说，他提及的地缘政治局势就是美国退缩成他在讲话的其他部分描述的“自私的单边主义”。他还看到与中国、日本和其他国家合作建立“多边”规则的新机遇。
容克重申了深化欧洲经济一体化的主张，他还支持欧元挑战美元作为国际硬通货的地位，认为欧洲用美元购买能源的做法非常“荒谬”。他还表示，航空公司应该用欧元而不是美元购买飞机。
报道称，容克还再次呼吁欧洲国家在安全问题上不能完全依赖美国领导的北约组织，要建设独立的欧洲防务体系，欧洲还应该扩大在非洲的投资，并建立新的自由贸易区，以此防止穷苦的非洲难民涌入。难民潮让欧洲各国政府矛盾重重，并且引发了反欧盟的民族主义倾向。
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