土耳其央行宣布大幅加息 对美元汇率升逾4%

港媒称，土耳其央行13日宣布上调基准利率至24%，为今年以来第三次加息。今年以来，土耳其里拉对美元已大幅度贬值。
据《香港经济日报》网站9月13日报道，市场原本预期加息至21%，而早前的息率为17.75%。受加息消息影响，土耳其里拉短线急升，对美元汇率升逾4%。
报道称，土耳其通胀率升至15年来的新高，该国央行因而在利率会议后采取加息行动，并称如有需要，将进一步收紧货币政策，直至通胀预期显著改善，且会继续使用货币紧缩措施及所有可用工具来追求物价稳定。
报道称，回顾土耳其里拉走势，今年该货币的崩跌也掀起了市场对新兴市场担忧情绪，从而波及其他新兴市场货币的走势。土耳其央行今天的加息幅度也将同时对新兴市场其他货币打下一剂“强心针”。
报道称，鉴于里拉的脆弱以及油价的攀升，土耳其通胀目前触及2003年以来的最高水平，上个月通胀率同比升至17.9%。
在央行决定加息前数小时，土耳其总统埃尔多安宣布国内房地产销售及租赁交易禁用外币，更警告高息会带来经济伤害，这曾令里拉急跌2%。
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