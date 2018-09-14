特朗普“下重手”防外国干预选举 反击“对俄软弱”指责

美媒称，美国总统特朗普12日签署一项行政令，授权对干预美国选举的外国人实施制裁，此举反击了批评他对选举安全不够重视的人。这是特朗普政府为应对美国情报机构的担忧做出的最新努力，情报机构担心俄罗斯寻求影响2018年中期选举。
据美联社9月12日报道，这项行政令要求对干扰选举基础设施的个人、企业或国家施加制裁，例如破坏选民登记数据库、投票机和用于统计选举结果的设备。行政令还授权对欺骗和误导活动进行制裁，例如散布虚假信息和宣传鼓动以破坏美国选民的信心。
报道称，行政令要求国家情报总监办公室定期评估外国势力干预美国选举的可能性，一旦与竞选有关的基础设施遭到干预，美国国土安全部和司法部须提交报告。行政令中还阐明了美国财政部和国务院将如何推荐应当采取的制裁。
在距离中期选举还有两个月的时候，美国国家情报总监丹·科茨说，目前没有看到类似2016年俄罗斯干预美国大选那种强度的外来干扰，但也不排除这种可能性。
科茨说，特朗普的行政令要求情报机构在每次选举之后的45日内进行评估，并向司法部和国土安全部报告是否有干预选举的情况。然后，后者要在45日内评估是否需要实施制裁。
科茨说：“这显然是为了确保我们竭尽全力，首先是防止对我们选举的任何干扰，然后在选举后进行充分的评估，以确保美国人民完全了解可能发生的事情。”
美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿说：“我们认为非常重要的是，显示出总统在主导着这个问题，这是他非常关心的问题，我们选举的完整性和宪法程序是他首先考虑的事情。”
另据美国《华尔街日报》网站9月12日报道，博尔顿表示，为保护美国选举乃至整个政治程序不受外国干预，政府做出了多项努力，上述行政令是其中的最新措施。该行政令将适用于参与破坏美国政治系统的其他国家、个人和公司。他表示，行政令可授权冻结资产，限制外国实体和个人与美国金融机构的联系，以及切断美国对受制裁企业的投资。
报道称，两党议员们曾批评特朗普政府没有做出足够的努力，来防止莫斯科及其他外国对手通过在网上散布虚假信息或侵入投票系统来影响美国选举或者制造政治不和。一些议员称，特朗普政府被哄骗签署行政令，以避免国会通过更激进的措施来制裁俄罗斯。
其中一个提议叫“威慑法案”，旨在通过情报界的报告来防止外国势力干预选举，授权对俄罗斯企业实施更广泛的制裁，对于“高级政治人物和寡头”不仅要禁止其入境美国，还要对他们实施经济处罚。该法案将禁止总统随意停止制裁，除非情报部门的领导人证实俄罗斯政府在至少两个总统选举周期内没有干预美国大选，并保证今后也不打算这样做。
美国国家情报总监科茨说，现在依然有迹象表明俄罗斯针对美国政治体系展开了制造分歧的宣传战，但强度不像2016年那般密集。
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