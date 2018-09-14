油价又涨了！破80美元创近四年来最高

英媒称，由于交易商们准备迎接正在向美国猛烈袭来的一连串热带风暴，加上人们对全球供应短缺的担忧日益加剧，油价12日升至每桶80美元以上，接近四年来的最高点。
据英国《金融时报》网站9月12日报道，“弗洛伦斯”飓风保持着每小时130英里（约合209公里）的飓风4级风速，迅速向美国东海岸袭来。由于驾车者为了赶在风眼于14日在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州登陆之前把油箱加满，燃料供应成为关注焦点。
报道称，因为洪水或断电可能会影响到泵站，石油市场观察家还在监测科洛尼尔管道的供应是否会受到影响。该管道穿过这两个州，向东北部输送原油产品。
另一个热带风暴“艾萨克”的路径也受到密切关注，原因是，如果它向墨西哥湾移动，可能会对石油和天然气行业产生更大的影响，因为墨西哥湾是能源生产和炼油业务的重要中心。
加拿大皇家银行资本市场公司大宗商品策略全球主管赫利马·克罗夫特说：“飓风是暂时性的，但石油市场对此类事件尤为敏感，因为供应形势相当紧张。”
报道称，美国风暴季开始之时，恰逢石油市场出现了其他动荡，包括随着美国对伊朗能源行业的制裁即将于11月生效，预计伊朗原油出口将受到打击。
印度和中国等亚洲消费大国已开始减少购买伊朗石油，韩国则已经将伊朗石油的进口减少为零。
报道称，虽然沙特及其在欧佩克内外的盟友（如俄罗斯）承诺增加产量以弥补伊朗的缺失，但增产速度比预期慢，从而帮助推动了原油价格上涨。
另据英国《金融时报》网站9月12日报道，布伦特原油价格已经超过每桶80美元，接近今年的高点。交易商们考虑的因素包括即将对伊朗能源领域实施的制裁，页岩油产量预期的降低，以及一场正逼近美国东海岸的飓风。
1.聚焦伊朗石油出口
随着美国对伊朗的制裁措施将于11月生效，预计伊朗原油供应将受到打击，从而令全球石油市场供应趋紧，尽管美国总统特朗普呼吁国际生产商提高产量。
2.美国页岩油产量增速放缓
2019年，美国原油产量预计将以低于预期的速度增长，而眼下人们对全球供应状况的质疑正与日俱增。
3.“弗洛伦斯”飓风逼近美国海岸
进一步推高油价的是一场正在加强并逼近北卡罗来纳州或南卡罗来纳州海岸的大飓风，政府已要求150多万人撤离家园。
4.对冲基金押注价格上涨
在长达数月的多头清算后，对冲基金现在正进一步押注油价上涨，因为人们担心对伊朗的制裁可能导致市场原油短缺。
5.需求增长前景不明朗
欧佩克产油国没有迅速提高产量的原因之一反映了在全球经济面临挑战的背景下石油消费前景的不确定性。
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