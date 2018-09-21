马云称无法再为美创百万就业：贸易形势不稳定 无法兑现承诺

美媒称，由于中美贸易战，阿里巴巴创始人马云称他为美国创造100万个就业岗位的承诺无法兑现。这是世界两大经济体在高调深化合作方面所遭受的挫折。
据彭博新闻社网站9月19日报道，马云是在接受官方的新华社采访时做出这一表态的。他说由于不稳定的贸易形势，当初对特朗普总统所做的承诺无法完成。马云和特朗普在去年年初会面时曾讨论如何将中小型美国企业加入阿里巴巴的平台来促进就业。
马云对中美间的贸易战越来越持批评态度，警告说这将给全球企业造成损失。9月18日，他警告中国企业界做好贸易战在特朗普任期以外持续20年的准备。
马云在接受新华社专访时说：“这个承诺是基于中美友好合作，双边贸易理性客观的前提提出的。当前的局面已经破坏了原来的前提，已有承诺没有办法完成了。”
马云在访谈中还说，他会努力推进中美贸易健康发展。他说贸易不是武器，不能用来打仗。
报道称，随着本周中国声言回击美国对价值2000亿美元中国商品征收关税的计划，两国紧张关系进一步升级。中国称将对价值600亿美元的美国商品征收报复性关税，商品范围包括肉制品、小麦和纺织品等。
马云9月18日在杭州阿里巴巴投资者日的演讲中说：“短期来看，中国、美国和欧洲的企业界都会陷入困境。这将持续很长时间。如果想要短期解决方案，那是没有的。”
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