谷歌这回承认了：长期让第三方程序读取用户信息

综合美国有线电视新闻网（CNN）和今日俄罗斯网站报道，在这封公开信中，谷歌承认它允许第三方应用程序从Gmail账户读取用户的数据，并且和其他营销人员共享这些信息。虽然谷歌宣称从去年开始就已经停止这种做法。
CNN报道称，谷歌美国公共政策和政府事务副总裁苏珊·莫利纳里（Susan Molinari）在信件中表示：“只要第三方企业向用户坦诚这些数据将如何使用，开发人员就可以和第三方共享数据，”她说，“在是否通过授予访问权限之前，用户是可以看到我们发布的隐私政策的。”另外在页面弹窗中，用户可以查看、管理或删除第三方应用的访问权限，或者可以选择不下载这些应用程序。
但用户反映，通常情况下有关第三方企业和营销人员对数据的使用信息难以找到。此前在一封参议员发给谷歌的信件中指出，一家营销公司Return Path Inc就曾读取了8000封电子邮件中的私人内容，用于培训公司的人工智能（AI）算法。当时Return Path Inc告诉《华尔街日报》说，虽然公司没有明确向用户询问是否可以阅读其邮件内容，但在用户协议中有提到公司收集的个人信息包括但不限于用户的姓名、电子邮件地址、用户名和密码等。
据今日俄罗斯网站的报道，谷歌自2004年开发Gmail以来，一直在挖掘用户的信息数据，直到2017年由于涉及用户隐私和联邦窃听诉讼，才停止这种做法。目前，美国互联网市场上至少有379个应用程序可以访问用户的电子邮件数据。在给国会的信件中，谷歌拒绝透露是否会暂停和不遵守规则的第三方企业的合作。
当地时间9月26日美国商务委员会将举办听证会，谷歌、苹果、推特以及亚马逊的相关官员均会到场，会上将重点讨论如何能够更有效地保护用户隐私等问题。这也是继三月份脸书（Facebook）被爆出允许第三方收集数百万用户的个人信息以来，举办的第一场听证会。
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