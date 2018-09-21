印度再次推迟对美征报复性关税

外媒称，官方消息人士20日称，印度希望尽快与美国解决钢铝关税问题，双方正致力于敲定一项贸易一揽子计划。
据印度报业托拉斯网站9月20日报道，他们称，双方已设法缩小在一些关税争议问题上的分歧，印度也渴望尽早达成友好解决方案。
一名政府消息人士称：“贸易一揽子协议的框架仍在讨论之中。我们对早日解决这些问题充满希望。”
据报道，印度已将对从美国进口的29种产品——包括杏仁、核桃和豆类产品——征收更高关税的起征日期延后至11月2日。
今年6月，印度决定从8月4日起对美国产品征收报复性关税，但又延后了45天，推迟至9月18日。
据报道，印度财政部税务局在19日晚发布的通知中称，这些关税将从11月2日起生效。
报道称，印度提高关税是对美国总统特朗普3月9日决定对进口钢铝产品征收重税的报复行动。这名消息人士说：“我们延后了征收报复性关税的日期。讨论正在进行中，下一轮会谈将很快举行。在某些领域，双方的分歧正在缩小。在个别问题上进展相当顺利。”
据报道，2017年至2018年，印度对美国的出口为479亿美元，而从美国的进口为267亿美元，对美贸易呈现顺差。
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