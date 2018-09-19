拉加德警告：英国硬脱欧将带来衰退风险

英媒称，国际货币基金组织一份措辞严厉的报告指出，如果明年春天英国不是有序地退出欧盟，那么英国经济将迅速开始萎缩。该报告强调英国脱欧不达成协议将带来的衰退风险。
国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德还说，不管脱离欧盟的结果如何，英国都将付出代价。
据英国《卫报》网站9月17日报道，拉加德表示国际货币基金组织越来越担心明年3月可能发生怒气冲冲的分手。她说：“如果发生这种情况，后果将很严重。那将不可避免地导致增长放慢、（预算）赤字增加和货币贬值。”
拉加德说，国际货币基金组织预测英国明年经济增长1.5%是建立在英国平稳脱离欧盟的基础上的。英国财政大臣菲利普·哈蒙德把她的言论拿来作为英国必须达成确保就业和繁荣的脱欧协议的依据。
哈蒙德说：“正如国际货币基金组织所说的，达不成协议，不仅欧盟要付出代价，对英国而言，代价也极为高昂。尽管有应急计划，但这将使过去10年在修复经济方面取得的长足进展面临风险。”
然而，唐宁街10号明确拒绝支持哈蒙德的悲观预测。当被问及对哈蒙德言论的看法时，英国首相特雷莎·梅的发言人提到了她早前接受英国广播公司采访时的表态：“首相非常明确地说，她认为我们的好日子就在前面，我们将使各项计划到位，从而在所有情况下都取得成功。”
报道称，国际货币基金组织的警告出现在其对英国经济进行年度健康检查的初步结果中。它将在11月发表最终报告时详细说明英国脱欧不能有序进行从而使其陷入衰退的程度。
据报道，在英国财政部举行的新闻发布会上，拉加德反驳了英国脱欧支持者们的说法。他们说，如果英国在没有达成协议的情况下退出欧盟，然后按照世界贸易组织的条件进行贸易，那么英国也将会繁荣发展。
拉加德说：“我们的设想是，英国及时与欧盟达成广泛的自由贸易协定，之后英国脱欧过程相对平稳。混乱无序地脱欧，其后果要更加糟糕。我要明确指出的是：与今天平稳的单一市场相比，英国脱欧可能发生的所有情况都会让它的经济付出代价，同时欧盟也将付出相对较小的代价。在新的关系中，（英国和欧盟）贸易障碍越大，代价就越高。这应该是显而易见的，但有时人们似乎对此视而不见。”
据报道，在2016年6月举行退出欧盟公投前，国际货币基金组织就对英国脱欧的后果发出了多次警告，然而却遭到支持脱欧人士的批评。
拉加德说，公投的影响是经济增长放缓，要是各方把争论英国是否脱欧的热情用来解决英国与其他主要经济体之间的生产率差距问题，那情况会比现在好。
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