南非宣布私用大麻合法 但在公共场合使用仍属违法

南非最高法院于当地时间9月18日通过私用大麻合法化法案，该国成为非洲第三个通过类似法案的国家。
据英国《每日电讯报》报道，南非副首席大法官雷蒙德·佐恩多在约翰内斯堡宪法法院的判决中宣布，禁止成年人私下使用大麻的法律是“违宪且无效的”。
“成年人持有大麻供个人私下使用将不会构成刑事犯罪，”他补充道。
法院还下令议会在24个月内起草新法案，以反映最高法院的裁决。在此期间，警方将负责裁定私藏大麻是出于交易还是个人原因。
值得注意的是，公共场合使用大麻或进行大麻交易等行为仍属于违法。
“很明显，这项判决只是第一步，我们还要用两年的时间来制定新的法律。不用说，我们需要对《非法药品法》和《药品及相关物质法》做出改动。”南非大麻党（Dagga Party）领导人杰里米·阿克顿表示。
大麻合法化支持者威尔逊告诉法新社：“我很高兴我不会再因为私藏大麻而获得任何犯罪记录，现在警察可以真正关注毒品和暴徒。”
去年，南非西开普省一法院就通过允许私人使用大麻的法案。
大麻在非洲产量丰富，每年生产超过1万吨，但只有三个非洲国家采取措施使大麻的使用合法化。
南非目前是非洲大陆第三个大麻合法化的国家。津巴布韦于今年4月批准将大麻用于医疗用途，但娱乐用途仍然是非法的。莱索托去年成为非洲第一个颁发医用和科学用途大麻生产许可证的国家。
在世界各地，许多国家也逐渐在不同程度上使大麻合法化。乌拉圭在2013年正式成为世界上第一个让大麻种植以及交易全面合法化的国家。娱乐用大麻将在下个月17日正式在加拿大合法。在美国，医用大麻在30个州合法，娱乐用大麻在9个州合法。
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