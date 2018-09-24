加州禁餐厅主动供应吸管：每年最多罚300美元

据外媒报道，美国加州州长布朗日前签署新法例，规定从明年起，除非顾客主动索取，否则餐厅需停止供应塑料饮管，成为美国首个立法规管塑料吸管的州份。布朗表示，期望法例有助居民索取吸管前先“停下想想”，强调州政府需制订措施，减少甚至停用一次性塑料产品。
在新例下，违规餐厅会先遭当局警告，若两次警告后再犯，餐厅每次罚款25美元，每年罚款最多300美元。布朗说所有塑料制品均会“扼杀地球”，举例指早前在泰国海滩搁浅的领航鲸尸体，胃袋内发现80个塑料袋。他说，人们“贪恋一次性产品带来的方便，却引发灾难性后果”。
环保组织Plastic Oceans International营运及通讯总监阿尔丹称，新法例“踏出正面一步”，推动居民改变使用一次性产品的习惯。不过他同时指出，法例无法遏止使用渔网等造成海洋污染的主因。有反对者质疑，法例会妨碍依赖塑料饮管进食的残障人士。
另一方面，在环保意识日渐加强下，洛杉矶市议会日前通过禁售皮草制品法案，将于两年后正式生效，使当地成为美国禁止销售和生产皮草制品的最大城市。法案涵盖禁售皮草制的衣服、手袋、鞋、帽子、耳罩、珠宝及钥匙扣，只有二手皮草制品可在市场销售。
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